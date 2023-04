Javier Ibarreche incursiona en la escritura para televisión

MADRID. Tras haber incursionado en el doblaje y anunciar su show en el Teatro Metropólitan, el influencer Javier Ibarreche incursiona en la escritura, al realizar guiones para televisión.

Durante su visita a los Premios Platino, a donde acudió como invitado especial, compartió que ya comenzó a trabajar en algunos textos, y a través de la agencia donde trabaja ya están buscando ventanas para darles salida.

"Ya vendimos un piloto de una serie animada, y uno de una audio serie", detalló. "Estoy trabajando con otros standuperos, son sesiones de juntarnos a reírnos horas y a escribir".

El también actor externó su interés por seguir fomentando la presencia del género de la comedia en certámenes como los Premios Platino, pues considera que si bien la crítica ha mostrado mayor interés en reconocer el trabajo que se hace en esos rubros, todavía existe la creencia de que el drama es lo único que merece ser premiado.

Asimismo, adelantó que desea ampliar su carrera como actor, interpretando personajes variados, que le permitan seguir fomentando esa apertura por la que apuesta.

"Me gustaría entrar desde la comedia, porque la cosa que más me mueve es el stand up, así que me gustaría entrarle por ahí. Pero también estaría padre entrarle desde el otro lado, algo como más cochino emocionalmente, de esos que te pueden dar un premio. Porque luego las premiaciones ignoran mucho la comedia, hacen mal. Pero uno sabe que si quiere un premio tiene que llorar".

EMOCIONADO POR SU SHOW

El próximo 29 de junio Javier presentará en el Teatro Metropólitan el show de standup Literal, en el cual contará distintas anécdotas de su vida, a través de la comedia.

Al respecto, detalló que "no van a ver un Tik Tok de una hora y media, se los prometo. Sí hablo un poco de películas, de lo que es mi vida, de lo de las series, de mi experiencia dentro de este mundo, pero también de los años donde fui maestro. Broncas que tuve en prepa, de la vez que quedé en último lugar de un torneo de ajedrez", adelantó.

Finalmente, agradeció el buen recibimiento de sus seguidores, pues confesó que al principio tenía contemplado un show para pocas personas, pero al ver el cariño que le tienen, se aventuró a presentarse en un recinto más grande.