José María Torre se estrena como empresario joyero reviviendo a los Cristeros

El actor y productor José María Torre junto a su hermano Juanchi Torre lanzaron en plena pandemia del Covid-19 su primera línea de joyería llamada “Cristeros”, nombre que surgió gracias a estos hombres que dejaron una huella en la historia de México por defender sus creencias, justo la educación que les dio su papá y su abuelo, uno caballeros muy católicos.

La colección que consta de anillos, brazaletes, dijes y collares está inspirada en las personas que van por sus ideales, son fuertes, rebeldes, creativos, aventureros, libres y que nada los detiene.

Celebridades Luis Miguel La Serie se estrenará hasta 2021

“Somos una familia muy católica y esto se da porque mi padre y mi abuelo era un dandy se ponía más bisutería que mi abuela y siempre hemos tratado de fomentar esta identidad y personalidad en la joyería”, dijo a JDS Chema a través de una video llamada.

Aunque tiene claro que la pandemia ha detenido la economía del país, Torre señaló que esta crisis sanitaria los hizo evolucionar y no detener sus proyectos. “Esta pandemia lo que nos hizo es no parar tus proyectos, es darle la vuelta y nos hemos enfocado en el E-commerce a través de nuestra página (www.cristeros.mx) y que nos va acercar al mundo”.

Para el actor de “Por amar sin ley”, serie que podría tener una tercera temporada, reactivar la economía es importante apoyando a otras industrias ahora con “la nueva normalidad” de vida social que viene para México y como productor expresó que no ha dejado de trabajar para cuando se pueda volver a los sets de grabación, regresen con toda la actitud.

“No paremos, echemos para adelante y lo que estoy haciendo con la productora es generando contenido para cuando esto se destape, salgamos a trabajar y a romper madres”, dijo, además tiene en la mira lanzar su nueva línea de ropa con un desfile después de cinco años de no presentar algo nuevo.

Celebridades Rosalía anuncia nueva canción para el 26 de junio

En relación a su familia, dijo que sus 11 hermanos están perfectos, así como sus papás que viven en Querétaro, no ha podido conocer en persona solo por zoom a su nuevo sobrino Diego, hijo de su hermana Fátima que nació en plena pandemia, y en lo que respecta a él si extraña los besos y apapachos dijo que los tiene de su nana Vicky, quien lo cuida en casa durante toda esta cuarentena

Y aunque le gustan las redes sociales y no es millennial, mencionó que se ha resistido hacer tik tok, pero puede caer en la tentación. “Cada vez me conecto más y ahorita que salió el tik tok le huyo y pavor estar haciendo cosas de comedia, no digo que nunca pero ahorita no le voy a entrar”, dijo sonriente el actor, quien actualmente disfruta de su soltería a sus 41 años de vida.

Mientras tanto, se la pasa publicando fotos en su Instagram de sus gustos y viajes a la playa donde muestra que tiene buen físico y los pectorales de Sebastián Rulli. “Es que las redes todo mundo te ve marcado e hice la broma que el buen Sebas me pasara los datos de su cirujano para ponerme implantes, pero no bastante me friego y tengo una disciplina de toda la vida”, contó sonriente.

Te recomendamos ⬇️

Celebridades Nuevo juicio de Harvey Weinstein en Los Ángeles se atrasa por el coronavirus

Gossip [Video] The Met Opera de Nueva York llega hasta tu casa