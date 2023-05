¡Justo en la infancia! Así lucen hoy "Los Chicharrines", los payasos más famosos de México

Pasan los años y el dúo de payasos juarenses conocidos como "Los Chicharrines" siguen estando vigentes en la comedia nacional, pese a tener ya casi tres décadas haciendo reír a generaciones totalmente diferentes.

Y es que de pasar de dar shows en fiestas infantiles a ser estrellas en televisión nacional, los comediantes han tenido que ajustarse a los tiempos actuales y dar el salto a las redes sociales para poder llegar al público actual, tal y como lo hacían desde mediados de la década de los 90.

Historia de "Los Chicharrines", los payasos más famosos de la televisión mexicana

Gabriel Ramírez "Chicharrín" y César Ramírez "Chicharín", mejor conocidos como "Los Chicharrines", nacieron en en Ciudad Juárez, Chihuahua en el año 1973 y 1975, respectivamente, llevando la profesión de payaso en la sangre, pues su padre era uno muy conocido en aquellos tiempos.

"Chirrín", era el nombre artístico de su padre, quien enseño al dúo todo lo que tenían que aprender para hacer reír a las personas, comenzando desde muy pequeños a participar en shows infantiles.

Fue igual de muy jóvenes, que tuvieron su primer oportunidad en un canal de televisión local de Ciudad Juárez, donde crearon su icónico programa "El Show de Los Chicharrines", con el que se ganaron el cariño de los juarenses y marcaron la infancia de muchos.

Por su puesto que este programa les hizo tener una fama importante en su ciudad de origen, no obstante, la ambición de los hermanos era más y su aspiración siempre fue llegar a televisión nacional.

Su llegada a Monterrey

Llegó el nuevo milenio para "Los Chicharrines" trajo una oportunidad muy importante, pero de igual forma arriesgada, la cual consistía en que su ya exitoso programa en la televisión de Ciudad Juárez, fuera mudado a Monterrey, lo cual aceptaron.

En diferentes entrevistas, los hermanos han contado lo difícil que fue para ellos hacer este gran cambio, pues en Ciudad Juárez ya contaban con una carrera segura y llegar a otra ciudad sería un riesgo, además de que tendrían que dejar todos los avances que habían conseguido en su vida personal.

En una anécdota contada recientemente con "El Escorpión Dorado", los payasos contaron que una de las recomendaciones que les hicieron estando en Monterrey, fue que fingieran ser de esta misma ciudad y no de Juárez, ya que el público regiomontano era muy exclusivo.

No obstante, los juarenses siempre dejaron en claro sus raíces y esto no les impidió lograr el éxito en Monterrey, logrando mantener su programa infantil por 10 años el cual no solo fue visto localmente, pues alcanzó niveles nacionales, convirtiéndose en unos de los payasos más famosos de la televisión mexicana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LOS CHICHARRINES (@loschicharrines)

Chabelo los rechazó por ser muy exitosos

El éxito de "Los Chicharrines", llegó al conocimiento del mismo "Chabelo", quien en su momento se miró afectado debido a que estos le quitaban audiencia a su programa "En Familia", pues ambos se transmitían a la misma hora.

Por esta razón "Chabelo", les advirtió que mientras tuviera su programa, no lo buscaran, advertencia que tomaron muy en serio.

Finalmente cuando "Los Chicharrines", acabaron con su show en Monterrey, fueron y pidieron una oportunidad al histórico comediante, quien los recibió de gran manera y les otorgó la oportunidad de acompañarlos durante varios años.

Los Chicharrines en la actualidad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LOS CHICHARRINES (@loschicharrines)

Los juarenses fueron exitosos en momentos que la televisión censuraba muchos temas por distintos interesases, además de que su público fue siempre familiar y por esto utilizaron siempre un humor blanco, aunque a veces con un doble sentido nada ofensivo.

Ahora la comedia es muy distinta y no por ello "Los Chicharrines" han cambiado su escancia, pero sí han tenido que actualizarse y requerido de las redes sociales para mantenerse vigentes.

Hoy en día, los payasos pueden ser vistos de una manera más sencilla en Facebook, TikTok e Instagram, donde acumulan cientos de miles de seguidores y decenas de videos.

De igual manera, los comediantes juarenses siguen teniendo presentaciones, además de hacer colaboraciones con otros creadores de contenidos, por lo que se les puede ver a menudo en entrevistas ypodcast.

@chicharinoficial #chicharin #loschicharrines #loschicharrinesjr @LOS CHICHARRINES @CHICHARRIN @LosChicharrinesJr ♬ follow me if ur hot - sspedups

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez