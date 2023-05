¿Por qué no tengo un corazón así? Grupo Frontera la sigue rompiendo en TikTok ahora con Yahritza

Grupo Frontera continúa cosechando éxitos, pues una vez más, desde hace aproximadamente un mes, salió a la luz una canción de ellos junto con la agrupación de Yahritza y Su Esencia que la está rompiendo a nivel mundial y que desde su lanzamiento ha juntado varios millones de reproducciones, la rolita lleva por nombre “Frágil”.

Esta canción es de su mismo estilo que es como un tipo de cumbia norteña, sin embargo, algo que le da un giro diferente es la peculiar voz de la pequeña Yahritza. La canción es sumamente pegajosa y podemos escucharla en todas las redes sociales, e incluso por las calles o en el transporte público.

Frágil: La canción de Grupo Frontera y Yahritza y Su Esencia que la está rompiendo en redes

Y es que no hay nadie que se resista a reproducirla una y otra vez y a cantar el coro de esta canción que dice “¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso, lo rompiste fácil”. Debido a ello, actualmente esta rolita tiene 59 millones 83 mil 211 de vistas en su video oficial y otras 18 millones de vistas desde su lanzamiento y contando.

En Spotify esta canción ha sido reproducida 65 millones 648 mil 870 veces y se encuentra en el Top 50 de lo más escuchado en México y en el Top 50 Global, es decir, se encuentra en las listas de música que más escucha la gente en todo el mundo.

Esta canción llegó para quedarse en el gusto del público por varios años más y así convertirse en otro de los grandes éxitos de Grupo Frontera y de Yahritza y su Esencia, quienes a su corta edad han tenido grandes logros en el mundo de la música.

De igual forma, esta canción se ha vuelto muy popular en TikTok, pues tan sólo a un mes de su lanzamiento ya ha sido utilizada en más de 297 mil videos en su versión de un minuto y otras 559 mil veces en un tramo de 25 segundos de la canción.

Pero, ¿quiénes conforman la nueva agrupación que acompaña a Grupo Frontera en la canción “Frágil”? Te contamos un poco más sobre su trayectoria.

¿Quiénes conforman Yahritza y Su Esencia?

La agrupación de Yahritza y su Esencia está conformada por los hermanos: Yahritza Martínez (quien es la vocalista y toca la guitarra), Armando Martínez (quien toca la guitarra a 12 cuerdas) y Jairo Martínez (quien toca el bajo acústico). Ellos tocan música regional mexicana y sus variaciones, como corridos tumbados, cumbias norteñas, música sierreña, etc.

Pese a que ellos son originarios de Yakima, Washington, sus padres son mexicanos originarios del estado de Michoacán, que es de donde tomaron inspiración para poder empezar su camino en la música.

Antes de empezar en el mundo del espectáculo, estos tres hermanos se dedicaban a ayudar a sus papás a recoger cosecha en el campo e iban a la escuela, sin embargo, en abril del 2022 su vida cambió para siempre.

En esa fecha, la joven Yahritza, de 15 años en ese entonces, junto con sus hermanos, sacaron a la luz la canción “Soy el único” de la cual también hicieron un video musical casero, que se volvió viral en todas las redes sociales. Gracias a ese video, muchas disqueras empezaron a buscarlos para poder colaborar con ellos.

Actualmente “Soy el único” tiene más de 75 millones de visualizaciones en Youtube y cuenta con miles de comentarios positivos. Esta canción tuvo tanto éxito que incluso Yahritza se convirtió en la artista latina más joven en posicionarse en el número uno de la lista de los Billboard, además a su corta edad (actualmente 16 años), ha recibido varias nominaciones en premiaciones importantes.

Nominaciones y premios de Yahritza y su Esencia

En 2022, la agrupación estuvo nominada en los Latin Grammy Awards como Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Norteño. En 2023, Yahritza y Su Esencia recibieron 3 nominaciones en los Latin American Music Awards, que fueron, Nuevo Artista del Año, Dúo o Grupo Regional Mexicano Favorito y Álbum Regional Mexicano Favorito.

Sus nominaciones más recientes fueron en Premio Lo Nuestro, las cuales fueron a Dúo o Grupo Regional Mexicano del Año, Nuevo Artista Regional Mexicano del Año y Canción Sierreña del Año, la cual sí ganaron.

Actualmente la agrupación sigue cosechando éxitos, tanto de forma individual como con otras bandas famosas, con canciones como “Esta Noche”, “Inseparables”, “No se puede decir adiós”, entre muchas otras.