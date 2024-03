Kevin Johansen celebra su diversidad artística; cierra gira en Puebla y Aguascalientes

Enriquecido por los lugares en los que ha estado a lo largo de su carrera, Kevin Johansen está en México para presentar una vez más el espectáculo “Johansen + Liniers”, junto a su amigo y compañero ilustrador, con el que monta un concierto que mezcla su repertorio musical, el arte de dibujar, baile y humor.

"Creo que el abrazo que le da la gente al espectáculo y la combinación de un dibujante con un músico es especial por eso, porque no es sólo una cosa. Hay algo de enriquecerse con la disciplina del otro. Somos dos personas de diferentes disciplinas juntándose para hacer un espectáculo distinto y a la vez que habla de la amistad", explica Johansen en entrevista con El Sol de México.

“En esa combinación a veces hay momentos de yuxtaposición. Yo puedo estar cantando una balada super sentida y capaz mientas él dibuja algo divertido. Entonces la gente se ríe, se emociona y veo que está con lágrimas en los ojos. Me gusta ese trabajo, encontrar emociones en el público", agregó sobre la dinámica del espectáculo que ha recorrido América y Europa a lo largo de 15 años.

Estrena nuevo álbum diverso como él mismo

Para el setlist del concierto que presentará el domingo 17 de marzo en Puebla y el 19 en Aguascalientes, el músico que nació en Alaska, creció en Argentina y que forjó sus cimientos como artista en Nueva York, aseguró que incluirá algunos de los temas de su más reciente disco “Quiero mejor”, lanzado hace una semanas y en el que incluye colaboraciones con Natalia Lafourcade, Las Migas y Carlos Alberto “Nito” Mestre, quienes suponen estilos musicales diferentes con los que Kevin Johansen convive en armonía.

“Cuando tienes una canción y tienes la idea de invitar a alguien a un 'feat' creo que tienes que ir por el carril estético de esa persona a la que estás invitando. Por eso pensé en una rumba para Las Migas. Cuando pensé en una balada rockera pensé en una persona de la generación de mis maestros y Nito Maestre es una voz emblemática del rock latinoamericano, entonces me pareció una linda forma de conocerlo más”, explicó.

Haciendo referencia a esos mentores que tuvo en sus inicios, apegados al rock, Johansen guarda en el recuerdo su llegada a Nueva York, ciudad en la que conoció a Hilly Kristal, dueño del emblemático bar CBGB, ubicado en la ciudad de Nueva York y que fue la cuna de bandas como The Ramones, Talking Heads, Television y Blondie, entre otras.

“Fue un antes y un después. Yo llegaba de Buenos Aires, todavía estaba inseguro de mi multiculturalidad, de escribir en inglés o en castellano... y de repente él me dijo ‘esta es tu casa, puedes grabar y tocar. Me gusta lo que haces, cuéntame por qué compones en dos idiomas’. Fue una figura paterna que me cobijó en un momento en el que todavía estaba preguntándome cuál era mi esencia”, dijo el artista de madre es argentina y padre estadounidense.

Parte de esas amistades, ciudades y conexiones que ha entablado, Kevin Johansen las atribuye a un significado espiritual. “No soy de la fe budista, pero respeto todo tipo de fe. Ellos creen en la reencarnación y yo digo que hay muchas vidas en una vida. Uno tiene muchos trabajos, amistades, amores. Esos viajes me han nutrido para ser el cantante y compositor que soy y celebrar las diferencias hasta dentro de uno mismo. Todos somos diversos”, finalizó.