Laura Ruiz hereda La Voz y el talento

El apoyo incondicional de su familia y el desempeño de su compañera de escuela Luisa Mata el año pasado, fueron los factores que impulsaron a Laura Ruiz a probar suerte en La Voz 2020, un sueño hecho realidad al quedarse en el Equipo María José.

“Estaba muy consciente de que probablemente no a todos les iba a gustar, sin embargo llegué con la mejor actitud y como siempre di lo mejor de mí”, dijo la chihuahuense a Gossip.

Laura interpretó “Empiezo a recordarte” de Mónica Naranjo, “estaba súper nerviosa, con las emociones a flor de piel, pero en todo momento estuvo presente mi hermano (qepd) y eso influyó en mi presentación”, comentó.

Aunque no quería pensar en eso, la paisana tenía la ilusión de que todas las sillas se voltearan, igual habría elegido a María José, “me da una vibra muy bonita, muy noble, mucha luz”.

Apellido no es ventaja

Laura es sobrina de Lucha Villa, hija de Miguel Alberto Ruiz Bejarano, cantante retirado de los escenarios y hermana de Damiana Villa.

“Ser portadora del apellido Ruiz y parte de esta bellísima familia no es una ventaja, sino una bendición. Claro que es un peso muy grande, porque mucha gente espera que cante y sea como Lucha Villa y no es así, cada quien tiene su propio estilo, incluso mi familia espera mucho de mí”, aclaró.

Laura estudió Licenciatura en Educación Musical Opción Canto en la Facultad de Artes de la UACh y da clases particulares.

“Mis alumnos y exalumnos están súper contentos, me han mostrado su apoyo y cariño, estoy sumamente agradecida con todos”.

Laura es fan de Beyoncé, “desde pequeñita me fascina su energía en el escenario y su entrega con el público, me encanta su sencillez. Aparte de eso, mi tía, mi papá y mi hermana son las personas que más admiro, me han dado un gran ejemplo como artistas y como personas. Particularmente mi tía, que creció en una familia humilde y salió de la nada, eso me lleva a querer seguir sus pasos”.

