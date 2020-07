Los Quintana llegan a México

Desde Argentina llegan a México Los Quintana con el estreno de “Quintanadas”, este sábado 1 de agosto a las 18:00 hora local.

“Es la primera vez que hacemos un streaming, es una cápsula de humor de 45 minutos, donde la gente no sólo va a ver una obra de teatro, sino que podrá interactuar con nosotros”, dijo a Gossip David Quintana, fundador de la compañía con su hermano Fernando.

“Para nosotros es novedoso, somos de teatro, de vivir el momento, del ida y vuelta, acción-reacción, la risa espontánea. Eso cambió, ahora tenemos que grabar, sin saber si va a gustar o no, es un riesgo”, añadió.

“Quintanadas” se transmitirá en Argentina, Chile, Colombia, España y México, donde tienen más seguidores, pero se podrá ver en cualquier país, según el huso horario.

Desde hace 25 años David y Fernando hacen humor usando fonomímica (lip sync). Trabajaron un tiempo en Argentina, después en Chile donde nació la compañía Los Quintana, luego se fueron a España, más tarde regresaron a su tierra natal y tienen elenco en los tres países.

Se dieron a conocer en Latinoamérica a través de YouTube y así están llegando a México, “estuvimos a punto de ir, invitados a la marcha del orgullo, que al final no se hizo. Teníamos programados México y Perú, los dos nuevos escenarios a conquistar. Pero sí nos conoce mucha gente a través de nuestras redes. Tenemos un canal muy movido y nos escriben mucho de allá”, comentó.

David consideró que la crisis sanitaria mundial marcará un antes y un después en la humanidad, “siento esa necesidad del abrazo, el afecto de los amigos, eso no está, no existe, hace mucho tiempo no lo hago. Aprendí lo importante que es tanto recibirlo como entregarlo”.

Ante esto, proponen “desconectar de todo lo que nos toca vivir, hacemos humor y siempre se agradece, para los que no conocen a Los Quintana, atrévanse a descubrir nuestra comedia”, invitó, al tiempo que manifestó sus ganas de volver a México.

