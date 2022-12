Lucha Villa recibe decenas de mensajes con buenos deseos por su cumpleaños 86

Una de las grandes voces e ícono de la música vernácula es Lucha Villa quien cumplió el día de ayer 86 años, por lo cual las felicitaciones a “La Grandota de Camargo” no se hicieron esperar y a través de las diferentes redes sociales recibió muchos cumplidos, entre ellos de su colega, paisana y también famosa artista Carmen Cardenal, quien es originaria de Delicias y en su cuenta de Facebook subió una foto donde están juntas y escribió:

“Hoy es cumpleaños de mi paisana, querida y siempre admirada Lucha ViIla, quien ha sido un referente importantísimo para mí. Entrañablemente cercana, no sólo porque nos une el paisanaje, sino porque ha sido un verdadero ejemplo de cómo decir las canciones, de cómo contar una historia, de cómo transmitir un sentimiento. Lucha es única. Sé que la pasó contenta con su familia, en el rancho de su hija Rosy, en San Luis Potosí. Le mando un fuerte abrazo envuelto con mis mejores deseos. ¡No podía faltar el pastel! Muchas felicidades”.

La carrera de Luz Elena Ruiz Bejarano se encuentra llena de éxitos tanto en la música como en el séptimo arte ya que también destacó por sus actuaciones en diferentes largometrajes como: “El fiscal de hierro”, “La lagunilla mi barrio”, “El gallo de oro”, “Del otro lado del puente”, entre otras más, de igual forma el apodo “La Reina de los Palenques” se debe a su presencia en estos recintos era garantía de llenos totales para interpretar melodías que con su voz logró colocar, en su momento, en los primeros lugares de popularidad como:

“Te solté la rienda”, “La caponera”, “La huella de tus besos”, pero sin duda, uno de los álbumes que la lanzó más al estrellato fue la producción “Interpreta a Juan Gabriel con el Mariachi Arriba Juárez”, donde las composiciones del Divo de Juárez de inmediato cautivaron a los seguidores de Lucha Villa como: “Amor de un rato”, “Tú a mí no me hundes”, “No discutamos”, “Muy enamorada”, “Ya no me interesas”, “Eres divino”.

Lamentablemente en 1997 se alejó del medio artístico debido al daño cerebral sufrido por encefalopatía anoxoisquémica resultado de las complicaciones de una cirugía estética que le fue practicada, siendo después trasladada al Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León, convaleciendo en estado de coma por varios días.

Desde entonces se le han hecho algunos homenajes a la distinguida interprete de la música mexicana, entre ellos está una estatúa que se develó en su natal Camargo en el año 2009, donde la cantante Aída Cuevas le hizo una distinción interpretando algunos de los éxitos de la camarguense.