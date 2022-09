Madonna vuelve a protagonizar beso junto a Tokischa y desata rumores [Video]

Madonna volvió a dar de que hablar en las redes sociales después de que pareciera dar una nueva señal de que su relación con la cantante Tokischa es algo más que una amistad.

Ambas asistieron a uno de los eventos dentro de la Semana de la Moda de Nueva York, en donde compartieron un beso, algo que ya había ocurrido con anterioridad al no ser la primera vez que se besan.

La última relación conocida de la cantante fue con el coreógrafo de Ahlamalik Williams, con quien tuvo un romance de tres años que culminó en el pasado mes de abril. Sobre sus romances con mujeres no está claro si alguna vez formalizó alguno, pero desde su separación con el director Guy Ritchie en 2008 decidió experimentado más en lo sentimental.

Madonna y su nuevo beso con Tokischa

Como parte de la Semana de la Moda en Nueva York, Madonna asistió junto a Tokischa a una de las pasarelas de la firma Marni en donde también convivieron con la cantante Doja Cat.

En un video tomado por uno de los asistentes se muestra cómo mientras la pasarela ocurre de forma muy natural Madonna voltea en dirección a Tokischa para intercambiar un beso como si de una pareja se tratara y sin hacer mayor aspaviento después.

Su interacción desató una gran cantidad de comentarios de parte de los usuarios en redes sociales, quienes ven en su comportamiento ya los actos de una relación más que una simple amistad.

Esto se conjunta con las diversas publicaciones de Madonna en sus redes sociales donde se muestra muy de cerca a la cantante originaria de República Dominicana.

Durante la última semana ambas han compartido mucho tiempo al estar en Nueva York por diversos proyectos. Uno de ellos fue la grabación del video de la canción “Hung Up” donde colaboran y que forma parte del último álbum de la llamada “Reina del Pop”.

En las grabaciones ellas también aparecieron muy juntas y con mucha sensualidad además de no separarse por mucho tiempo incluso durante los tiempos que era detenida la grabación.

Junto a esto, en los últimos días son muchas las historias que ambas suben juntas a sus cuentas de Instagram. En el caso de Madonna compartió varias fotos con Tokischa y en la última de ellas decidió agregar el mensaje “Creo que te amo”.

Muchas de las publicaciones de Madonna han estado dedicadas a su amor por Tokischa / Foto: Captura de pantalla Instagram Madonna

El primer beso entre ambas

Gracias a las grabaciones de su último disco “Finally Enough Love: 50 Number Ones” es como ambas se conocieron al realizar un remix o una nueva versión del éxito de Madonna “Hung Up”.

Su primera muestra de amor se dio la primera vez que tocaron al público esta colaboración esto en un concierto en Nueva York en el mes de julio como parte de los eventos por el mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+.

Durante el evento ambas no dejaron de coquetear al interpretar la canción y al finalizarla decidieron besarse por varios segundos en un momento muy sensual que se volvió viral en las redes sociales.

Tanto Madonna o Tokischa no han dicho algo acerca de una posible relación entre ambas, ante los rumores desatados por las imágenes que circulan en las redes, pues desde el principio parecía existir una gran confianza y amistad entre ambas.

