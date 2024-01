Metallica recibirá un tributo sinfónico en el Teatro de la Ciudad

Una de las agrupaciones que ha dejado historia en la música de thrash metal es “Metallica”, agrupación originaria de Los Ángeles, quien recibirá un tributo sinfónico por parte de la Filarmónica de las Américas Entertainment Productions que se llevará a cabo el jueves 16 de mayo en el Teatro de la Ciudad, a las 20:30 horas; los boletos ya están disponibles en la plataforma Don Boletón y sus costos son: VIP $650.00, Oro $530.00, Palcos $415.00, y Plata $415.00, según información que aparece en la página.

La banda icónica es una de las grandes leyendas desde su formación en 1983, quien a lo largo de 41 años cuenta con una gran discografía en los géneros musicales heavy metal, speed metal, hard rock y por supuesto thrash metal, en su cuenta de YouTube tiene 10.2 millones de suscriptores, en Facebook 36 millones, Instagram 11 millones, en TikTok son 3.2 millones.

Desde 2010, Metallica ha lanzado otra película importante “Through The Never”; ha estado en todos los continentes del planeta, desde África hasta la Antártida y todas las demás partes dentro y alrededor; de igual manera lanzó un álbum con Lou Reed, “Lulu”, que se mantiene adelantado a su tiempo, está en camino de "descubrir" y "revelar" dentro de aproximadamente ocho años, marquen sus calendarios; organizó su propio Festival de Orión (dos veces, 2012 y 2013); y lanzó un álbum de estudio masivo, Hardwired.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La recepción estelar en la comunidad metalera les permitió hacer rápidamente su segundo álbum “Ride The Lightning” con el productor Flemming Rassmussen en Copenhague en Sweet Silence Studios durante el verano de 1984.

Con su química de escritura madurando a un ritmo alarmante de nudos, composiciones clásicas como "For Whom The Bell Tolls" y "Fade To Black" se sentaron orgullosamente con la agresividad de "Fight Fire With Fire" y "Creeping Death". Q Prime Management y Elektra Records se movieron rápidamente para hacerse cargo de la banda en el otoño de 1984, y con el camino cada vez más ocupado e internacional, la estatura de la banda creció rápidamente.

En 1991 dio a conocer su álbum homónimo, más conocido por los fanáticos como “The Black Album”, el nuevo productor Bob Rock enfocó a la banda en un sonido más completo con arreglos más simples, y fue directamente al número uno en todo el mundo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por otro lado, después de concluir el 2016 con un espectáculo en su ciudad natal en el histórico Fox Theater en Oakland, la banda pasó gran parte de 2017 llevando el WorldWired Tour por todo el mundo.

Después de calentar en Asia, Dinamarca y América Latina, los chicos llegaron a los Estados Unidos y Canadá para su primera gira por América del Norte desde 2009 y su primer tour de estadios desde 2003.

DATO:

La banda se unió en el año 2017 a Lady Gaga en una interpretación de "Moth Into Flame" que fue eléctrica