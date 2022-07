"No estoy preparada para esto": Aracely Arámbula ante la muerte de su padre

“Agradezco su cariño, su preocupación, estamos honrando a mi papito hermoso, no estoy preparada, sólo quiero decirle a la gente que lo quiero tomar con todo el respeto del mundo”, fueron las palabras que la famosa chihuahuense Aracely Arámbula expresó sobre la muerte de su padre que falleció hace algunos días, a la edad de 84 años, debido a un infarto fulminante, de igual forma aclaró: “Estoy bien, no tengo Covid, estoy bien de salud, pasando un momento importante”, esto después de que en algunos medios informaran que el papá de la actriz había contraído la enfermedad y posiblemente “La Chule” se habría contagiado.

“Quiero decirles que estoy bien, estoy con mi Bony, un lugar muy especial para mí, les agradezco su cariño, su preocupación, no estoy muy bien preparada para esto, pero quería que me vieran bien y vean que no tengo Covid, está también conmigo mi Leo, estamos honrando a mi papi hermoso, quiero decirles a la gente que me preguntaba qué quiero decir al respecto con las cosas que dice la prensa, sólo estoy tratando de ser fuerte, gracias por su cariño y amor”, habló en un video donde por momentos se le quebraba la voz.

El papá de Aracely Arámbula falleció hace algunos días a la edad de 84 años / Foto: Instagram @aracelyarambula

“No tengo muchas ganas de grabar mi novela, pero la voy a hacer por él, con todo el amor y todo el cariño. No he visto las promos, sólo un pedacito, me quise arreglar para que vieran que estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de estar bien. Gracias por todo su cariño. Estamos bien. Estamos celebrando la vida”, indicó sobre el nuevo proyecto de telenovela que se transmitirá por el Canal de las estrellas donde trabajará al lado del actor Andrés Palacios en la reciente versión de “La Madrastra”.

Por último, explicó que las grabaciones del proyecto en el que actualmente está trabajando no se detuvieron por un repentino brote de contagios; pero destacó que sí se tomó unos días por el difícil momento que está viviendo. Además confesó que pronto regresará a los foros de grabación y le dedicará cada una de sus escenas a su papá.

DATO

“Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento… Gracias papito hermosos, celebrando los benditos 84 del mejor padre del mundo y el mejor abuelo. Gracias por este video tan bello reviviendo enormes y mágicos momentos y gracias por tan bellas felicitaciones”, escribió “La Chule” en el último cumpleaños de su papá