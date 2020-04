Omar Torres adquiere con gusto otro rol

Bistec en salsa de hongos a la pimienta y espagueti a la mantequilla con nuez son todo un éxito en la cocina del actor y productor chihuahuense Omar Torres, quien comparte con su esposa Flor Hernández no sólo su pasión por el teatro, sino los quehaceres del hogar.

“Desde chiquito, nos juntábamos en la cocina con mi mamá y siempre estaba cocinando, me llamaba la atención ver cómo lo hacía y aprendimos mi hermano y yo desde los 11 años”, contó Omar a Gossip.

“Como me gusta le quito la sartén a Flor y me pongo a cocinar, les he hecho unos tacos de bistec con mostaza, cebollita de rabo y queso, espagueti con salsa de tomate, pollo a la crema con chipotle, flautas de deshebrada, puré de papa con chuletas de cerdo, que es lo más sencillo y rápido”, añadió.

Aunque a veces hay que improvisar, como cuando confundió cilantro con perejil en el mercado, sin embargo la pasta con nuez quedó rica, sazonada muy poco porque el sabor es muy fuerte.

Para esta Cuaresma preparó enchiladas, chilaquiles o chiles rellenos, pues no le gusta mucho la comida de esta temporada, prefiere lo mexicano. Y para desayunar, pan francés con canela y nutela o hot cakes con plátano, muy buenos.

¿Y qué tal los postres? Dice ser muy dulce y siempre que lleve chocolate es bueno con eso, le gusta hacer flan y ensalada de Navidad.

“Cocinar me trae bonitos recuerdos, el hecho de estar en la cocina me lleva a la época en que era pequeñito y me trae la nostalgia, la felicidad que era la vida en aquel entonces, con todos mis hermanos y mi mamá, me relaja”.

Eso sí, a diferencia de muchos hombres, es muy ordenado y mientras cocina va lavando lo que desocupa, manteniendo su área limpia.

“Todos los hombres que estamos ahorita en casa, acérquense a la cocina, no se nos caen los pantalones, al contrario, es un detalle que hoy nuestras mujeres podrían disfrutar y para que nos demos cuenta lo difícil que puede ser que el platillo no quede como lo pensamos”, señaló.

