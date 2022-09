Babo de Cartel de Santa es acusado por su exnovia de violencia física

La influencer Melanie Pavola, acusó a Babo, el líder de Cartel de Santa, de haberla agredido físicamente, ella aseguró que los golpes que recibió por parte del cantante le hicieron perder el conocimiento por unos segundos, sin embargo, indicó que no lo denunció ante la ley porque consideró que las autoridades no la ayudarían.

En el año 2018, se reveló que el rapero de 48 años había terminado su noviazgo con la también modelo de 31 años, esto luego de estar juntos por varios meses. En su momento, diversos medios apuntaron que su relación fue un tanto tormentosa, sin embargo, esa información no llegó a ser confirmada o desmentida por ninguno de los involucrados.

Pero fue hace unos días, que la joven expuso en redes sociales los supuestos abusos que vivió mientras era pareja del intérprete de ‘Todas mueren por mí’. Ella igual es conocida en la web por su activismo a favor de las mujeres, por lo que ha recibido el apoyo de muchas personas, sin embargo, hay quienes han emitido comentarios en su contra.

¿Qué le hizo Babo a su exnovia?

La creadora de contenido relató en un hilo de Twitter que los hechos ocurrieron durante un viaje Cancún, ella explicó que su entonces novio Eduardo Dávalos De Luna, mejor conocido como Babo, tuvo una presentación en esa ciudad y le pidió que lo alcanzara para que llevará a su hija al concierto de Wiz Khalifa.

Ella mencionó que estaban atravesando por una etapa complicada, ya que solía pensar que el exponente de ‘Éxtasis’ le estaba siendo infiel. Después del espectáculo, mientras estaban descansando en un hotel, empezaron a discutir acerca de sus sospechas, al poco tiempo la pelea se volvió muy agresiva.

Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría pic.twitter.com/qkVQ8GdR3y — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

Por ese motivo, ella prefirió ir al balcón para que se pudiera calmar la situación, en ese lugar fumó para tranquilizarse. Babo salió por un momento y luego regresó con su postre favorito, pero el conflicto no terminó.

“Me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco; llegó con unos pasteles de chocolate, porque amo el chocolate… pero sólo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, solo fumaba,” precisó. Ante su negativa por no apagar el cigarrillo, el rapero reaccionó de manera violenta.

Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca; reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate; su hija se despertó con el ruido y vio justo el momento donde Babo me sienta de dos cachetadas. Perdí la noción dos segundos, vi todo negro,describió Melanie. En cuanto pudo huyo del lugar.

Me paro me le pongo en la cara y le dije “si le vas a pegar pégale como vato, no le pegues como joto, ya sabes cómo no dejar marcas” solo se me quedo viendo, huí y nunca volví con el… — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

¿Por qué no denunció a Babo?

En su post, añadió que decidió no levantar una denuncia en su contra, y es que dijo que las autoridades la podrían ignorar, pues los golpes no le dejaron marcas que pudiera usar como evidencia.

“La ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede, porque, aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días”, confesó.

Precisó que estuvo muy enamorada de él, y por eso no quería hacer algo que lo dañara, esto la llevó a mantener en secreto la agresión, no obstante, luego entendió que él jamás se preocupó por su bienestar. Para finalizar, le recomendó a sus seguidoras alzar la voz ante cualquier tipo de ataque.

Yo si lo amaba con todo mi ser, jamás quise lastimarlo, declarando todo esto, perjudicarlo, pero a él no le importó perjudicarme, herirme, lastimar mi cara… Alguien que te golpea, no te quiere y hay que exponerlo por que ha golpeado a muchas y a todas las calla, a mi no. — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

