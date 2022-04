Giro en juicio de Jhonny Depp y Amber Heard: no la quería quemar, era "humor irreverente"

Jhonny Depp respondió ayer en el juicio sobre los mensajes gráficos de violencia que envió a su exesposa Amber Heard, diciendo que se sentía avergonzado por las palabras que utilizó y que no significaban que fuera real el que quisiera hacer algo así.

El actor Depp completó su testimonio durante la audiencia de ayer y pasar cuatro días en el estrado de los testigos en su juicio civil por difamación contra Heard, durante el cual él respondió preguntas de sus propios abogados así como también fue interrogado por la defensa de Amber Heard; ambos se han acusado de violencia doméstica.

Depp alegó que fue violentado físicamente y sexualmente en repetidas ocasiones por Heard, particularmente cuando él bebía o consumía drogas; luego los abogados de Amber Heard leyeron el jueves pasado los mensajes de texto que él había enviado a otras personas en el año 2013 incluyendo a uno de sus amigos Paul Bettany.

Algunos de los mensajes que se leyeron sobre el actor y Paul Bettany fueron estos:

“¡Quememos a Amber!”

“¡ Ahoguémosla y después quemémosla !”

“Voy a fo**ar su cadáver quemado para asegurarme que está muerta”, decía en uno de los mensajes enviados.

Te puede interesar: Juicio Johnny Depp y Amber Heard: Los secretos más tóxicos de su relación

Jhony Depp y su abogado durante el interrogatorio / Foto: Cortesía | AFP

Durante la audiencia del lunes y bajo interrogatorio, Depp dijo que estaba avergonzado de su lenguaje y explicó que algunos textos era de citas de Monty Python el Santo Grial que incluye un boceto de cómo se queman y ahogan brujas.

“Es un film que vimos cuando teníamos 10 años”, dijo Depp. “Es irrelevante y humor abstracto a lo que nos referíamos en los mensajes”.

También durante la audiencia la defensa tanto de Depp y Heard han dado explicaciones, en las que ambas partes han sido contradictorias de cómo Depp fue que se lesionó el dedo durante un viaje a Australia en 2015, el actor acusó a Heard de aventarle una botella de vodka, lo que hizo que le cortara la punta del dedo. Mientras que los abogados de Amber manifestaron que las declaraciones de Depp y la forma en que se lastimó fue porque él mismo se causó la herida.

El jueves durante la audiencia, se mostró una grabación en dónde el actor mencionó “el día que me corte el dedo”.

Sin embargo, el lunes, Ben King, exgerente de la casa del actor, describió lo que observó después del supuesto altercado de la lesión de Depp en 2015, dijo que encontró la punta del dedo cortado en el área del bar, incluso agregó que hubo daños por todas partes, también vio botellas de vodka rotas.

Te puede interesar: Depp era un adicto perdido y maltratador: declaraciones en tribunal





Al día siguiente mencionó que Amber Heard voló a L.A. y Ben King le preguntó a ella por qué la casa estaba dañada. dijo: “ella no dio mucha explicación”, ella dijo, “¿Ben, alguna vez te has enfadado tanto con alguien que ya todo está perdido?”, fue lo que Ben King declaró a la corte.

El actor Jhonny Depp está demandando a Amber Heard por difamación después de que ella escribiera un artículo en el Washington Post en 2018, en el que ella mencionaba que sufrió de violencia doméstica. El actor no es mencionado en el artículo, sin embargo, alega que debido a sus implicaciones, su reputación se ha visto afectada y ha perdido papeles en películas y otras oportunidades laborales. Los abogados de Heard respondieron que las acciones del actor son las que han causado daño a su carrera.

Durante el interrogatorio de ayer Depp dijo que las acusaciones de su exesposa habían sido un gran daño y que estaba motivado a seguir con la demanda.

Amber Heard declarando junto a su defensa durante el juicio / Foto: Cortesía | AFP

Amber Heard y Jhony Depp, una relación tormentosa

Pese a que el 11 de abril inició el juicio en el que ambos se acusan de violencia doméstica, se han revelado detalles del tipo de relación que llevaban en donde se destapó maltrato físico y psicológico.

Tan solo en días pasados la defensa de Heard mostró un video en el que el actor se mira violento y golpeando objetos, esto después de que Amber quedará como “de lo peor” por declaraciones.

El video fue grabado por la misma actriz y fue compartido en Twitter por Cathy Rosson, productora ejecutiva de Law&Crime Trial Network.

Video shown of #AmberHeard recording #JohnnyDepp slamming cupboards and other objects. Depp discovers her recording. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/U3DNPgb6N0 — Cathy Russon (@cathyrusson) April 21, 2022

Te puede interesar: Johnny Depp me arrojó botellas como granadas y se cortó un dedo: Amber Heard

Batalla legal entre Heard y Depp

Esta batalla legal entre los actores comenzó en 2019 cuando Amber Heard escribió un artículo de opinión en el Washington Post en el que narraba la violencia que había sufrido, además se presentó como víctima de maltrato.

Luego de esto, el Depp interpuso una demanda en EU por 50 millones de dólares por difamación.

En contra respuesta a esto, Heard presentó una contrademanda por 100 millones de dólares.

Ayer, durante el último día del juicio, el actor de Piratas del Caribe después de cuatro días declaró y se presentó a sí mismo como víctima de violencia doméstica.

Te puede interesar: Winona Ryder asegura que Johnny Depp no fue violento con ella

Cierre del juicio

La defensa de Johnny Depp mostró un audio en el que la actriz Amber Heard le dice a Depp que nadie le creerá por ser hombre.

"Dile al mundo Johnny, dile al mundo, yo, Johnny Depp, un hombre blanco, soy víctima de violencia doméstica y a ver quién te cree, mira cuántas personas se ponen de tu lado". Fue lo que le dijo Amber Heard.

Luego de esto los abogados le preguntaron a Johnny; ¿y qué dijiste al respecto? Él respondió: sí, sí lo soy.

Es la primera vez que ambos se enfrentan entre sí ante la justicia ya que en el año 2020 en un juicio celebrado Londres la actriz acudió en calidad de testigo.