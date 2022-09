Shakira habla por primera vez de su ruptura con Piqué: “ver ese sueño roto es muy doloroso”

Luego de mantenerse alejada de los medios, Shakira decidió sincerarse para hablar acerca de su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación por 12 años. Ella indicó que se apartó de su carrera musical para dedicarse a su familia, sin embargo, las cosas no salieron como ella lo hubiera esperado.

Fue en una entrevista exclusiva para la revista ‘Elle’, que la intérprete de ‘Ojos así’ compartió su postura respecto a todo lo que está ocurriendo a su alrededor y cómo ha manejado su separación. Ella reveló que ha intentado que sus hijos, Milán de 9 años y Sasha de 7 años, no resulten afectados, pero ha sido una tarea complicada debido al escándalo mediático.

La cantante de 45 años dijo que se encuentra en una de las épocas más complicadas de su vida, incluso aseguró que siente que está en una pesadilla, pero espera que pronto todo pueda solucionarse de la mejor manera. Agregó que pronto estará de regreso en la música, pues ya tiene un disco preparado.

¿Shakira sacrificó su carrera por Gerard Piqué?

La exponente de ‘Antología’, fue cuestionada respecto a la supuesta infidelidad que el futbolista cometió, pues distintos medios apuntaron que la separación se originó porque él la engañó con Clara Chia Mart, quien es una estudiante de 23 años que también trabajaba en una de sus empresas.

“Todo es tan crudo y nuevo. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia" comentó Shakira, además, sostuvo que antes de tener a su primer hijo, ella solía viajar constantemente por asuntos laborales, pero tuvo que detenerse para apoyar a su pareja.

En 2014 supe que mi carrera tenía que ponerse en segundo plano. Sabía que tenía que echar raíces en Barcelona y estar allí para mis hijos y para Gerard. Como futbolista, quería jugar y ganar títulos. Yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? explicó la colombiana.

.@Shakira is making new music, healing, and having her say in ELLE’s October digital issue. https://t.co/GMshhbnA33 pic.twitter.com/jXbkzvDNVJ — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) September 21, 2022

“Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo. Esto es todo lo que puedo decir”, resaltó.

Para aquellas mujeres como yo que creen en valores como la familia que tuvo el sueño, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar añadió.

Shakira intenta proteger a sus hijos

Ella mencionó que desde el momento que hizo oficial su separación, ha buscado que sus hijos estén alejados de cualquier escándalo, pero no ha sido sencillo, ya que las noticias de su situación amorosa siempre llegan a sus manos, incluso dentro del colegio.

“He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida. Pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias en línea, y simplemente les afecta”, detalló.

.@shakira: "En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz"https://t.co/XP9beYmm1Z pic.twitter.com/u1UgxXGuHz — ELLE España (@elle_es) September 21, 2022

En este sentido, la también bailarina confesó que en ocasiones siente que todo es parte “de un mal sueño”, y en cualquier momento despertará, no obstante, está consciente de la realidad. Asimismo, precisó que hace todo lo posible para ser un buen ejemplo para Sasha y Milán.

Por ahora, ella espera que el tema de la custodia de los menores se resuelva: “Independientemente de cómo terminaron las cosas, él es el padre de mis hijos. Tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es una solución justa para todos los involucrados”.

Shakira volverá a la música

La intérprete de ‘Waka Waka’ sostuvo que durante este duelo le ha servido hacer música, pues realizar composiciones le resulta terapéutico. Esto le ha permitido estar muy inspirada. Su siguiente trabajo discográfico tendrá sonidos bailables, y llegará próximamente.

“Tengo un álbum completo de música que me emociona mucho. Escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Siento que, en este momento de mi vida, que es probablemente uno de los más difíciles y oscuros de mi vida, la música ha traído luz". Por ahora los sencillos ‘Don’t Wait Up’, y ‘Te Felicito’ forman parte de este proyecto.

Para finalizar, ella habló de los problemas legales que ha tenido en España, ya que la señalaron por evasión de impuestos, pero aseguró que no le debe nada a ese país, pues los señalamientos son falsos y recalcó “pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda”.

Por lo que concluyó diciendo: “Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con celebridades como yo, sino que también sucede injustamente con el contribuyente habitual”.

