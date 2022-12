¡Paren todo! Karely Ruiz vendrá a Chihuahua el 30 de diciembre

Una de las mujeres que está teniendo éxito y fortuna en estos momentos importantes y claves de su trayectoria como influencer y modelo es Karely Ruiz, originaria de Monterrey, Nuevo León, quien estará en Chihuahua capital este día 30 de diciembre en el centro de espectáculos Arena Corner Sport, siendo un show sólo para adultos, los boletos están disponibles en la plataforma de Don Boletón.

La famosa seguramente tendrá lleno total en su espectáculo ya que cuenta con millones de seguidores en cada una de sus redes sociales, sólo por mencionar dos de ellas son Instagram con 7.2 millones, Facebook 2.7 millones, asimismo, una de las plataformas que está en boca de millones de personas es OnlyFans donde la escultural Karely tiene una cuenta donde ofrece contenido visual para mayores de edad.

El nombre de la reconocida modelo ha sido tendencia desde hace meses en diferentes medios de comunicación, sobre todo en la internet, ello se debe a su atractivo y curvilíneo cuerpo que llama la atención, el cual resalta más cuando usa atuendos muy provocativos, imágenes que sube a sus páginas donde de inmediato los comentarios de sus seguidores empiezan abundar alabando a la chica por dichas fotografías.

Su historia es parecida a la de las telenovelas, ya que su inicio en el mundo de la fama no fue nada agradable debido a que un exnovio filtró en rede sociales fotografías íntimas sin el consentimiento de ella, las cuales se volvieron virales, ante la situación la joven decidió sacar aprovechar del “boom” que causaron las imágenes, siendo hoy en día una influencer top en México, y una de las que mejor paga recibe por su contenido en OnlyFans.

Asimismo, ha sido requerida por cantantes para participar en sus videos musicales, como fue el caso de Alexis Chaires en el tema “No es tu nivel”, donde Karely aparece robando cámara al estar bailando con vestuario que deja con la boca abierta al internauta que ve el videoclip; de igual forma la presencia de ella en varios programas a los que ha sido invitada causa revuelo, en uno de ellos se ofreció un código QR, donde al escanearlo aparecen imágenes que probablemente todo fan desea tener.

Actualmente el nombre Karely Ruiz es sinónimo de éxito, y es garantía de que su presencia en cualquier lugar será un atractivo visual, y eso acontecerá precisamente este día 30 de diciembre en su show que ofrecerá a los chihuahuenses donde bailará con ropa sugestiva que dejará lucir sus medidas de infarto para sus fans quienes, con seguridad, sacarán de inmediato sus celulares para tomar imágenes y videos.

Si bien, al ser imagen pública recibe críticas favorables y otras no, como suele suceder con cada celebridad que tiene notoriedad, eso no le ha quitado su lado humanitario quien apoya a las personas con necesidad y se une a causas sociales, en esta temporada decembrina salió a comprar algunos regalos para niñas y niños que no iban a recibir ningún juguete, por lo que ella fue su Santaclós y les alegró la Nochebuena con un presente.

Por otra parte, estará presentándose en esta función Adrián Palma y los del Código, agrupación que cuenta con más de 10 años de trayectoria, quienes se encargarán de la parte musical para interpretar varios de sus temas de su repertorio donde se incluyen canciones como: “Traigo buena escuela”, “En una peda”, “Sigo siendo el mismo”, “La vida”, “Y si se quiere ir”, entre otras más.

Los caballeros podrán despedir el año, si así lo desean, con este espectáculo que ofrece atractivo visual, baile, y más, siendo sólo para mayores de edad