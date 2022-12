Vendrá a Chihuahua el concierto “We Will Rock Jude”; un tributo a Queen y The Beatles

Un gran legado musical dejaron dos bandas británicas, que hasta el día de hoy las canciones de Queen y The Beatles siguen cautivando a generaciones pasadas así como a las nuevas, y para recordar parte de sus éxitos vienen a Chihuahua, el 5 de febrero del 2023, al Auditorio Municipal, Daniel Gutiérrez, líder y vocalista del grupo de rock “La Gusana Ciega”; y la “Banda Melina”, quienes con su concierto “We Will Rock Jude” demostrarán el porqué las letras de estos grupos de la década de los 60 y 70 siguen perdurando a través del tiempo.

“WWRJ” conjunta un espectáculo en vivo con un show multimedia que llevará a los asistentes en un viaje musical a través de los temas más conocidos de estas dos bandas del rock mundial que lograron posicionarse, en su momento, en los primeros lugares de popularidad en las listas musicales en diversos países, y para que se den una idea los chihuahuenses lo que pueden esperar de este evento, la “Banda Melina” fue elogiada por Peter Freestone, exasistente de Queen y amigo personal de Freddie Mercury, como una de las mejores agrupaciones intérpretes de la música de Queen a nivel mundial.

No puedes perderte esta función única, asimismo, la juventud que no tiene conocimiento de estos artistas en mención es una buena opción para ampliar el gusto en cuestión de géneros musicales, donde seguramente al escuchar sus canciones formarán parte de la biblioteca musical personal de cada uno, los boletos ya están disponibles en la plataforma de Don Boletón los costos que aparecen son: VIP $745.00, Oro $575.00, Preferente $460.00, y General $345.00.

El proyecto artístico “La Gusana Ciega” nace en los años 80, contando hasta el momento con nueve álbumes de estudio entre los que se encuentran: “Merlina”, “Superbee”, “Correspondencia interna”, “La rueda del diablo”, por mencionar algunos de ellos, sus integrantes son: Daniel Gutiérrez, voz y guitarra; Germán Arroyo, batería; Luis “Lú” Ernesto Martínez, bajo y coros; Roger Dávila Ávila, guitarra; y Luis Yáñez, guitarra y teclado.

El cantautor Daniel Gutiérrez después de consolidarse en el rock alternativo mexicano con “La Gusana Ciega” decide realizar otros dos proyectos alternativos musicales “Cosmonova” y “Kafka Jones”, éste último como solista donde interpreta temas en inglés, y ahora viene a Chihuahua con este concierto donde se rendirá tributo a las agrupaciones icónicas del Reino Unido, donde él estará cantando los temas de la banda de Liverpool.

Asimismo, el grupo “Melina”, donde su vocalista es Víctor Carré, cuenta con una trayectoria de más de 15 años, y es quien le de voz a los temas de Queen, a su estilo, logrando la ovación en cada una de sus presentaciones que han realizado a lo largo de la República Mexicana, siendo hasta el momento más de 10 ciudades como: Irapuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey, Puebla, entre otras, las que han disfrutado el concierto “WWRJ”.

“Melina” ha recibido comentarios positivos de parte de Peter Freestone, exasistente de Queen y amigo personal de Freddie Mercury, en los cuales indica que es una de las mejores bandas intérpretes de la música de Queen a nivel mundial, donde entregan nota por nota en un gran concierto de principio a fin, transportando a la audiencia al pasado a través de los más memorables momentos de la historia del rock.

Como te darás cuenta son dos historias musicales muy interesantes donde temas como: “Yesterday”, “Let it be”, “Help!”, “Hello, Goodbye”, “Revolution” de The Beatles; y “Bohemian Rhapsody”, “I want to break free”, “The show must go on”, “Don’t stop me now”, de Queen, podrían estar en la lista de canciones que interpretarán Daniel Gutiérrez y “Melina”, entre otras más, asiste, disfruta y canta.

DATO:

Daniel Gutiérrez es quien interpretará las melodías del grupo de Liverpool, y Víctor Carré le dará voz a los temas que Freddie Mecury logró fueran un hit a nivel mundial