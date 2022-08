Pasa el chihuahuense Gabriel García a la final de La Voz México

Chihuahua continúa dando la batalla en La Voz México con Gabriel García, de 25 años, quien está en el equipo de David Bisbal y quien pasó a la final, esto después de interpretar el tema ¿Si fuera ella? del cantautor español Alejandro Sanz, siendo un éxito total hace 12 años por parte del español, gracias a este tema el capitalino se encuentra en la recta final para competir el próximo lunes.

Al final del tema los coaches dieron su opinión sobre el desenvolvimiento de Gabriel, iniciando la exacadémica Yuridia: “Me encantó lo que acabo de escuchar y lo que acabo de ver, Gabriel, felicidades porque te he visto crecer muchísimo, estoy impactada y encantada, me encanta que te hayas atrevido a cantar una canción de Alejandro Sanz porque no hay cosa más difícil que cantar una rola de Alejandro y tú lo hiciste y lo has hecho muy bien, así que felicidades.

Las chicas Ha-Ash: “Lo que más gusto me da es que no hay persona que ha pisado este escenario hoy que lo quiera más que tú, y se nota mucho como has crecido, porque realmente lo quieres, has escuchado y eres otra persona cada vez que te paras en este escenario”.

David Bisbal, su coach: “Yo jamás pensé que el señor Gabriel iba a llegar tan lejos, pero ni en el equipo, ni en La Voz, entonces es cierto. Para mí, Gabriel no ha sido tu mejor actuación, porque para mí en el ensayo lo hiciste mejor. Gracias por esa lección, de verdad, y sigue delante de la mejor manera, con esa sonrisa y cautivando pues a todos. No solamente con tu físico, sino también con tu voz.