¿Por qué Pepe Aguilar no quiere que su hija cante un tema de Edén Muñoz?

Tras la reciente filtración del romance de Ángela Aguilar, los integrantes de la familia de Pepe Aguilar habían tratado de mantenerse alejados de la farándula, no obstante, en las últimas horas, un nuevo escándalo ha sacudido las redes y dado mucho de qué hablar, por un hecho sucedido hace ya dos años, en que el cantante pidió a sus hijos que no interpretaran un tema de Edén Muñoz. ¿Quieres saber por qué?

Todo inicio en septiembre del año 2020, cuando el intérprete de Prometiste, Por mujeres como tú y Directo al corazón, fue duramente criticado al interrumpir a sus hijos, quienes cantaban un tema de Edén Muñoz, ex vocalista de Calibre 50, pidiéndoles que pararan.

El suceso tuvo lugar al marguen de las Fiestas Patrias de aquel año, cuando la dinastía Aguilar se encontraba reunida en su rancho para saborear de la típica cena en familia, con ricos platillos como flautas, pozole y chiles en nogada.

¿Porqué Pepe Aguilar les prohibió a sus hijos cantar esa canción?

Todo ocurrió en el momento en que los jóvenes entonaban varios temas clásicos del género regional mexicano, para comenzar a cantar "Aguaje activado", tema del autor Edén Muñoz, lanzado en el años 2012 por Calibre 50, en su álbum titulado "El Buen Ejemplo".

Fueron Ángela y Leonardo quienes interpretaron algunas estrofas de dicha canción, cuando de pronto, su papá les pidió que parasen; “No está bien que canten ustedes esa canción y mira que es de mi amigo Edén Muñoz y co-compositor, llevamos compuestas varias canciones”, les dijo.

Mientras los jóvenes artistas prestaban oídos a su padre, Ángela trató de interrumpirlo, a lo que él contestó; "Te oyes muy rara diciendo: ‘Traigo morras en mi troca hasta cigarros’”.

Cabe señalar que Pepe Aguilar no fue el único en pedirles que no cantaran ese tema, también lo hizo su esposa, Aneliz Álvarez, quien comentó: “Es raro verte a ti [Ángela] cantando esa canción, tú que cantas todo así, hermoso... ‘Traigo chelas y bebidas’”.

Pepe Aguilar fue criticado por sus seguidores

La situación causó opiniones divididas entre los seguidores del cantante, pues mientras algunos aplaudían la relación que tenía con sus hijos; otros consideraron la actitud un tanto exagerada, al prohibir a sus hijos que cantaran una canción, sobre todo la manera de actuar con su hija.

Sin embargo, ahora, a casi dos años de lo ocurrido, el artista de 53 años recuerda la polémica y aclara que todo fue un malentendido, asegurando que no tiene problema en que sus hijos canten temas de Edén Muñoz, añadiendo que el motivo por el que les pidió que pararan es porque esa canción en específico contiene "malas palabras".

“Lo que no me gusta es que se digan malas palabras en las canciones, pero Edén no me ha mandado ninguna con malas palabras para Ángela. Igual ahí hay un malentendido”, aclara el cantante frente a las cámaras de Ventaneando.

Así mismo, Pepe Aguilar aprovechó para desmentir sobre posibles diferencias con el ex vocalista de Calibre 50 y aclaró que; “Edén es mi amigo, me encanta como canta y como compone”.