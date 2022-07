Prepara Charlie Castillo gira por Estados Unidos

“Fuiste tú” es el tercer sencillo del LP “Detengan el reloj”, siendo el más reciente tema de su autoría que lanzó el pasado mes de abril el artista chihuahuense Charlie Castillo quien a la par de estar promocionando su música se ha dedicado a preparar su gira por Estados Unidos, quien desde los 11 años 11 años el joven ha soñado con internacionalizar su música en el género que tanto le gusta: la cumbia norteña.

“Siempre he tenido la tentación de emigrar a otros géneros de moda como la banda o el sierreño, pero sinceramente nunca he soltado de la mano mi género, la cumbia, el tex mex, siempre le he tenido mucha fe a mi proyecto, aunque eso hace más difícil el caminar porque le estoy apostando a ser un referente. Como el mariachi que un tiempo estuvo muerto y llegó Christian Nodal y revivió ahora todos graban el mariacheño; a eso le estoy apostando todas mis fichas para que el día de mañana la gente se vea seducida de nuevo por el tex mex y la música grupera porque no hay muchos artistas jóvenes que apoyemos el género y me enorgullece estar aguantando en esta carrera por amor a lo que representó”, expresó.

“Sí he grabado algunos temas dentro del género de banda, pero no me he entregado a ser un artista dentro de esa moda como tal. Soy un apasionado de escribirle al amor y la alegría, todos mis temas son alegres, además me gusta involucrarme en el proceso, desde composición imagen, sonido, en crear el productor por completo”, indicó.

El chihuahuense suma 26 años en la música, tiempo en el que ha logrado sobresalir no sólo como intérprete sino también como autor, pues sus melodías han sido adoptadas por compañeros como Tony Meléndez Jr. quien en el 2018 le grabó “Nada es mejor”, asimismo, el año pasado lanzó la producción “Detengan el reloj” del que se desprenden los sencillos “Después de la tormenta” y “Dame un beso”.

Hoy está enfocado en un par de lanzamientos más antes de emprender su gira por la Unión Americana a finales de agosto o principios de septiembre: “Ahorita vamos a estrenar el siguiente sencillo que es una cumbia tex-mex con sintetizadores y guitarras eléctricas titulada “Deja un beso aquí” a la par de otra titulada “Mi amor bonito” donde hay una fusión con música de banda”, finalizó.

El cantautor advierte que no está negado a interpretar géneros como la banda, sin embargo, prefiere que lo vean como un impulsor de la cumbia norteña