Reinterpreta Carlos el duranguense

Por segunda semana consecutiva Carlos Rivera emociona con nueva música, en esta ocasión la sorpresa viene de la mano de “Por tu amor”, un clásico duranguense al que le imprime su inigualable estilo en formato acústico.

Bajo la dirección musical de Pablo Cebrián, el cantautor tlaxcalteca entrega este segundo tema de su proyecto “Si fuera mía”, en el que grabó sus canciones favoritas con acompañamiento de guitarra.

En “Por tu amor”, de Eduardo Urbina y José Lugardo del Toro, de la banda Alacranes Musical, Carlos muestra una vez más ese talento interpretativo y artístico que lo ha convertido en referente obligado del pop en español.

En su canal de YouTube ya está disponible el íntimo video grabado en los estudios de Sony Music, bajo la dirección de Andrés Ibáñez, en el que Carlos comparte esa pasión con la que vive la música.

“Son las que más me gusta cantar y las he grabado sólo con una guitarra y mi estilo, haciéndolas sonar como si fueran mías, por eso le he puesto ese título”, explicó Rivera en una transmisión vía Instagram en la que habló de “Vuelves”, la primera canción de este proyecto.

En las próximas semanas, Carlos Rivera continuará revelando los temas que grabó a voz y guitarra en estos días de confinamiento y que forman parte de “Si fuera mía”; mientras tanto, “Por tu amor” ya está disponible en todas las plataformas digitales.













