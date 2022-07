Rossa de León dio vida a Lucha Villa en serie El Último Rey

El último rey: El hijo del pueblo es una serie biográfica basada en la vida del icónico cantante de música ranchera Vicente Fernández, donde uno de los personajes más destacadas ha sido el de Lucha Villa interpretado por Rossana de León, a quien le bastaron su timbre de voz y sus ojos para darle el pase directo y Juan Osorio le ofreciera el papel, donde la “Grandota de Camargo” impulsa la carrera del “Charro de Huentitán”

"En este camino se conjuntan las tres cosas que son mi pasión, el canto, la actuación y el baile y así llegó Lucha Villa a mi vida porque Juan Osorio estaba buscando cantantes, vio un video mío y así fue como me quedé con el personaje. Yo sabía quién era Lucha Villa, la conocía como esa gran cantante de música regional, la ubicaba como una señora grande, nunca la había visto de joven. Me puse a investigar y dije: me parezco a ella, tenemos los ojos grandotes, muchas cosas similares, en la manera de expresarnos”, señaló Rossana de León.

En la segunda temporada de “El Último Rey” el personaje de Lucha Villa, cuyo nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano, cobró importancia, al menos en los dos primeros capítulos que el público ya vio, porque gracias a ella el “Charro de Huentitán” llega a codearse con artistas de la época como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara y Mario Moreno “Cantinflas”.

"Uno de los grandes retos fue encontrar el color de voz más asemejado al de Lucha, porque se hizo mucho hincapié en que no querían imitadores, porque es un personaje nuevo que le está haciendo un homenaje a Lucha Villa. Y otra de las cosas más trascendente fue interpretarla a ella como Luz Elena, como una mujer fuera del escenario y en la serie vimos muchas facetas de ella, no sólo como cantante sino como mujer y mentora de Vicente Fernández. Descubrirla a ella, cómo era, cómo se expresaba y la calidez que proyectaba, ella llegaba a cualquier lugar y hacía presencia, era muy amiguera, como esa mujer cálida mexicana que apapacha, así me la describían", dijo Rossana.

Lucha Villa fue uno de los personajes que estuvo presente en la serie desde el primer capítulo, por lo que Rossana tuvo varias escenas muy importantes, y nos comparte cuáles fueron sus favoritas.

"Son dos, uno de los momentos emotivos o más fuertes fue cuando Vicente y Lucha ayudan a unos estudiantes a esconderse en el Teatro Blanquita, fue una escena muy difícil, Lucha intercede por ellos y los salva prácticamente, mi director me ayudó mucho para lograr esa escena. Y otra, fue en el Palenque de Texcoco cantando con el Mariachi con el vestuario original de Lucha Villa, ese día fue muy emotivo para mí, nunca lo voy a olvidar queda grabado en mi mente y corazón, fue muy impactante para mi estar cantando en ese escenario y con la ropa de Lucha".

En sus redes sociales, Rossana compartió unas fotografías donde describe: "No puedo creer que la Rossana de nueve años daba conciertos en su cuarto, y ahora esté haciendo esto, es impresionante". "Estas experiencias son una evidencia de que los sueños se pueden hacer realidad, y que nunca hay que rendirse, siempre hay que luchar por lo que queremos".

