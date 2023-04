Santa Fe Klan, Interpol, Natanael Cano y muchos más, estarán en el Tecate Supremo 2023

Será el 20 de mayo cuando se lleve a cabo el concierto Tecate Supremo 2023 con una cartelera que convocará a miles de chihuahuenses de todo el estado, los nombres de los artistas que estarán presentes en el exhipódromo de Ciudad Juárez son: Interpol, Danny Ocean, José Madero, Natanael Cano, Plastilina Mosh, Poolside, Santa Fe Klan, Caloncho, Esteman, Little Jesus, Michelle Maciel, Reyno, Sabino, Blnko, Bruses, Donovan Morales, Los Estrambóticos y Michelle Maciel.

Los boletos para presenciar una noche llena de rock y rap ya están disponibles en la plataforma Don Boletón, siendo sus costos: VIP $2,480.00, General Plus $1,690.00, y General $1,245.00.

Al frente de este “Festival Indomable” se encuentran dos de las compañías de renombre más importantes en el mundo del entretenimiento Apodaca Group y Ocesa, quienes eligieron la lista de las estrellas quienes interpretarán, cada uno de ellos, los éxitos de su carrera musical y que los han puesto en los primeros lugares de popularidad.

SANTA FE KLAN

Para tal evento de esta magnitud se contará con lo mejor en tecnología, escenarios imponentes, luces, video y sonido de calidad mundial; por otro lado, cada uno de los cantantes complacerá a sus fans, uno de ellos que siempre cuenta con llenos totales en cada presentación es Santa Fe Klan, rapero clave de la escena mexicana actual reconocido por su carisma y talento frente al micrófono.

La capacidad del guanajuatense en la composición lo ha llevado incluso a ser parte de bandas sonoras en la pantalla grande, asimismo, cuenta con múltiples colaboraciones en el bolsillo dando muestra de su versatilidad en la música, por lo anterior es uno de los artistas más aclamados del momento.

NATANAEL CANO

El padre de los "corridos tumbados" y precursor de este movimiento del regional mexicano que ha revolucionado el género. Con una fusión de géneros que abarca desde el regional hasta el rap, Natanael Cano ha logrado cautivar a través de hits como "Amor Tumbado", "Sigo Brillando", "Porte Exuberante", entre otros colocándose como un as en su escena.

PLASTILINA MOSH

El "peligroso pop" de Plastilina Mosh es el ingrediente perfecto para armar un fiestón de los grandes en los festivales. La agrupación regiomontana se apodera del escenario con su múltiple dominio de los instrumentos y un sinfín de éxitos que van desde el icónico "Mr. Ps. Mosh" hasta la icónica "Nalguita" de 2006, pasando por muchos hits más en el camino. Plastilina Mosh en el elenco es sinónimo de fiesta.

POOLSIDE

El cerebro detrás de este proyecto de nu-disco y chillwave es Jeffrey Paradise, productor, escritor y multiinstrumentista angelino que hace de sus creaciones sonoras algo totalmente envolvente. Éxitos como "Harvest Moon", "Around The Sun" o "Can't Stop Your Lovin" son algunos de los más aclamados del compositor.