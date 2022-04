“Si yo fuera presidente le haría frente al crimen organizado”: Chumel Torres

El youtuber Chumel Torres afirma que si él fuera presidente haría las cosas diferentes al actual gobierno federal, del cual critica el trabajo que a la fecha ha realizado, pues lo define como incompleto, por consecuencia -dice-, de la mala asesoría que recibe el mandatario de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, “deja mucho que desear, ha hecho un aeropuerto a menos de la mitad que nos costó más cancelar el otro que construir éste, un Tren Maya que está destruyendo la selva a todas luces y una Refinería Dos Bocas que se inunda cada 20 o 30 días; yo rescataría el aeropuerto y le haría frente al crimen organizado”.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua el conductor del programa ”El pulso de la república” calificó el ejercicio de revocación de mandato como innecesario, pues desde su punto de vista esta actividad sólo fue para que López Obrador confirme si es o no popular.

Añadió que no se considera antiAMLO, sin embargo, se confiesa antimentiras, “cuando dicen que ya no hay feminicidios, o que ha bajado la violencia, o que el precio de la gasolina ha bajado, eso es lo que critico”.

Enfatizó que López Obrador como presidente tiene las mejores intenciones, pero está rodeado de las peores personas y en este punto señala a: Manuel Bartlett, Elba Esther Gordillo y Citlalli Hernández, "casi toda la gente de la que se rodea el presidente es gente que no lo aconseja y los que lo han aconsejado bien se han ido, como el secretario de Administración Tributaria; el del IMSS, casi todos se le han ido por diferentes cuestiones, creo que es un buen presidente mal asesorado".

En su opinión, el apoyo económico que se otorga a través del Programa Bienestar para adultos mayores está bien, pero pone en duda el de los estudiantes, “es un asistencialismo rarón, si te metes a las becas hay vales de Amazon, Netflix y Xbox, si es para estudios bien, pero si es para que jueguen videojuegos, no”, puntualiza.

Respecto a la situación actual con la senadora Bertha Caraveo tras la denuncia que la legisladora entabló en su contra por supuesta violencia política de género, el chihuahuense informa: “No sé nada, no me han llamado de la fiscalía, el mismo presidente dijo que lo investigaría, pero hasta ahorita no ha pasado nada, no tengo idea qué sucederá”.

Considerado como una de las figuras más críticas de las acciones y declaraciones del presidente López Obrador y de su proyecto de nación autodenominado la Cuarta Transformación (4T), a la que el influencer definió en alguna ocasión como “más traidora que la sandía en la noche”, subraya que “incomodar” al mandatario federal no es su intención, pues él sólo da su opinión.

DEFENSOR DE LAS MUJERES: “Pocas se me hacen las bardas para que las rayen”

Chumel Torres recuerda el comentario de Andrés Manuel López Obrador, quien hace unas semanas sostuvo que el conductor del programa “El pulso de la república” podría ser el candidato de oposición en los comicios federales del 2024 y más allá de si le interesa o no “lanzarse al ruedo”, afirmó que si él fuera presidente haría las cosas muy diferentes al actual sexenio, “lo primero que haría sería rescatar al Aeropuerto de la Ciudad de México, hacerle frente al crimen organizado es puntual, dejaría de clavarme en el tema de la petrolización de México porque petrolizar al país es como invertir en Blockbuster, es un negocio que pegó hace 12 años; entonces vería más hacia las energías limpias, hacia los nuevos tipos de negocios un poquito más orientados hacia la informática y la programación y sin duda haría más por el feminismo, tenemos muy desprotegidas a las mujeres y no sólo desprotegidas, nos estamos protegiendo de ellas, el bato le pone dobles barricadas el día del 9 de marzo, entonces es un mensaje muy claro de que alguien le tiene miedo”.





Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua





El movimiento del 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, no pasa desapercibido para el conductor, quien agrega que si bien dañar la propiedad privada no es lo idóneo, es la única forma que la mujer ha encontrado para ser escuchada, “he tenido amigas que han sido golpeadas por sus maridos y pocas se me hacen las bardas para que las pinten y las rayen a chingar su madre, porque hicieron muchas marchas y las ignoramos, la caminata de las veladoras y nos valió madre, las cruces que están frente al Palacio Municipal y las ignoramos, la marcha del silencio nos valió madre, la marcha del Ángel de Independencia con todas las muertas, nos valió, hasta que rayaron y empezaron a hacer su desmadre todo mundo nos empezamos a fijar, obviamente los destrozos se ven mal, pero es la primera vez que estamos poniendo atención a este tema”.

Y LOS GOBERNANTES…

“Maru se tiene que poner trucha”

“Va empezando una labor que espero de manera correcta, cuenta con la confianza de cierto grupo de personas y más le vale no traicionar esa confianza porque Chihuahua viene de un proceso del que esperamos mucho de un Corral y se dedicó más a la venganza personal con Duarte que a fortalecer el estado y eso lo pagó; Maru tiene que ponerse trucha con eso, desarrollar económicamente el estado, apoyar a la industria ganadera y a las pequeñas empresas”.

“Samuel García, una broma que llegó demasiado lejos”

Es un gobernador que su peso específico viene del TikTok de su esposa Marianita, es más influencer que gobernador, las elecciones de Nuevo León siempre son así, un concurso de popularidad, no es lo que hay, es para lo que alcance”.

“Claudia Sheinbaum, la morra está enfocada en ir por la grande”

Demasiado enfocada en una elección presidencial, en ir por la grande más que en mejorar las condiciones de la ciudad, una señora que tiene siete u ocho meses en la Línea 12 y no hay investigación ni culpables, la morra está haciendo giras por todo el país en lugar de estar en su ciudad trabajando, a todas luces está literalmente haciendo campaña, no es que esté mal, sólo que es jefa de gobierno y debería estar resolviendo las cosas de su ciudad”.

DATO

EL CHIHUAHUENSE QUE LLEGÓ A HBO “CON MUCHOS HUEVOS”

Afirma que llegó hasta HBO gracias a diferentes factores “ganas de trabajar y con muchos huevos y mucha honestidad, soñar no es difícil para los chihuahuenses, tenemos ejemplos de personas que han llegado muy lejos a través de ese caminito que fueron trazando bandas como las luchasvillas, los omareschaparro y tanta gente destacada, el chihuahuense no le tiene miedo a agarrar un timón de un barco grande”.

FRASE

“Andrés Manuel como presidente tiene las mejores intenciones, pero está rodeado de las peores personas, como Manuel Bartlett, Bejarano, la maestra Elba Esther y Citlalli”.