Sonora Santanera mostrará por que es la Consentida

La Consentida de América Sonora Santanera de Eloy Chavero está lista para ponerte a bailar y seguir celebrando el amor en la tardeada dominical del 16 de febrero en el Club de Leones Eventos, desde las 15:00 horas.

Pero antes, algunos de sus integrantes platicaron con Gossip de la controversia de su nombre, “se han suscitado muchas situaciones con los documentos legales de las agrupaciones, hay algunas que tenían permiso por parte del derecho de autor, se empezaron a vender pequeñas partes de ese documento y por eso se hicieron varias”, señaló el pianista y director Eloy Chavero Flores.

“Aquí la ventaja es que nosotros fuimos parte de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y tuvimos la oportunidad de registrar por cuenta propia el nombre de La Consentida de América Sonora Santanera de Eloy Chavero, con el que trabajamos de ocho años para acá”, aclaró.

No obstante esta competencia con agrupaciones sin un documento que las avale, el trabajo no falta.

“Nuestra zona de trabajo un poquito más fuerte es el sureste, pero andamos por toda la república. En diciembre estuvimos en el Club de Leones, fuimos a Parral, a Delicias y ahora regresamos a Chihuahua”, dijo.

También estuvieron en Costa Rica tres fines de semana, “como siempre que va Santanera allá nos va bastante bien, la gente es muy amable, nos recibe con mucho cariño”.

Por su parte, Luis Sandoval, percusionista, se manifestó con muchas ganas de traer a Chihuahua su romántico repertorio.

“A lo mejor sus papás, sus abuelos, se enamoraron con estas canciones, ahora que las escuche la gente joven. No todo es reggaetón, nosotros llevamos el estandarte de nuestra música y queremos que siga prevaleciendo el género, que no muera, que trascienda a las nuevas generaciones”.

Y hablando de reggaetón, para su gusto personal “es un género que denigra a la mujer, no hay respeto hacia ella, es solamente hablar de sexo y drogas. Incluso la forma de hacer esa música no es natural, no lleva una percusión, un piano, un bajo, una guitarra, todo se hace a base de computadora, un programa, le meten una voz, la afinan y ya está. No es hablar mal de quienes lo hacen, pero no aporta nada a la juventud”.

La Consentida de América tiene propuestas para un nuevo disco, que de realizarse saldría a mitad de año, pero aún no se concretan al 100%, por lo que se mantienen todavía al margen y conforme se vayan dando las cosas las irán dando a conocer.

“Hay que checar algunas situaciones con artistas para ver si nos pueden acompañar a hacer algún tema”, dijeron.

Los vocalistas Camerino Botello y Enrique Lara, el bajista Orlando Rojas y el trompetista Ariel Beltrán dejaron sendos saludos para sus fans chihuahuenses.

“Vamos a estar por allá nuevamente con todas las ganas, con todo el gusto y las mejores vibras para brindarles todos los éxitos, como Nueva York, La Boa, Perfume de Gardenias, esperamos que nos acompañen”.

