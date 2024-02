¡Toda historia de éxito tiene un comienzo! Conoce los inicios de estos famosos chihuahuenses

Hoy, nombres como Omar Chaparro, Aracely Arámbula y Elsa Aguirre, por sólo nombrar a tres chihuahuenses famosos, remiten al éxito. Sin embargo, no todo el tiempo fue así, pues en sus comienzos el primero llegó a desempeñar un sinfín de oficios, la segunda era una estudiante del Colegio de Bachilleres y la tercera llegó a pasar por una situación económica de pobreza, sin imaginar quizá, que algún día la fama y la fortuna les sonreiría.

Algunos de los que a continuación se nombrarán fueron forjando su destino, otros recibieron una manita del destino, pero todos supieron sacarle provecho a sus inicios y en base a su trabajo y talento hacer recordar la frase: “lo demás es historia”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Omar Chaparro

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Antes de empezar su carrera artística fue campeón nacional de karate, estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua y tuvo diversos empleos, desde repartidor de pizzas, mesero, barman, hasta taquero.

Cuando ya era un poco conocido por su programa radial “Los visitantes” (1996, en compañía del hoy DJ “Perico” Padilla), gustaba de gastar una broma a aquellos que no lo conocían, presentándose con nombres de otros locutores locales que tenían más fama que él. Cinco años más tarde probaría suerte en Telehit.

Aracely Arámbula

“La chule” era una jovencita que llevaba una vida normal en su domicilio de la colonia Pacífico, a pocos metros de la antigua Penitenciaría de la 20 de noviembre. Ingresó a uno de los planteles del Colegio de Bachilleres, sin imaginar que su suerte cambiaría drásticamente.

En esa época fue descubierta por la fotógrafa Rocío Padilla, quien, después de posar en una sesión para ella, reconoció la innegable belleza de la jovencita y le vaticinó un futuro brillante en las pasarelas y delante de las cámaras, aunque aún le faltaban varios años para hacer su primera aparición en la telenovela “Prisionera de amor”, de 1994.

Foto: Instagram | @aracelyarambula

Consuelo Duval

La parralense siempre tuvo claro en qué lugar quería estar, pero eso no significa que no tuviera comienzos difíciles. Si bien es cierto que ahora se le relaciona con dos de sus personajes icónicos, “Federica P. Luche” y “Nacaranda”, obviamente no siempre fue así.

Si buscas en You Tube, podrás encontrarte con una jovencísima y espigada Consuelo haciendo sus primeras apariciones en televisión se dio en 1986, como participante de varias emisiones del recordado programa XE-TU, antes de dar el salto definitivo a la pantalla chica con un pequeño papel en la telenovela “Yo compro esa mujer”, de 1990.

Gossip Después de haber sido víctima de un robo, Consuelo Duval recibe terapia psicológica

Elsa Aguirre

En 1945, la nacida en esta capital vivía con sus padres y hermanos en el entonces Distrito Federal y la condición económica de su familia estaba lejos de ser siquiera desahogada. Su tía Elsa los visitó para platicarle a su mamá sobre un concurso de belleza que la productora cinematográfica Clasa Films Mundiales se encontraba preparando.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Su progenitora la llevó a ella y a sus hermanas Alma Rosa e Hilda, a participar en dicho concurso en el que esta última ganaría el tercer lugar, Alma Rosa, el segundo, y Elsa, el primero, obteniendo ella el premio ofrecido por la productora: un papel secundario en la película “El sexo fuerte”, que fue el debut de la chihuahuense en el cine… con tan sólo 14 años.

Lucha Villa

¿Quién diría que una de las voces más representativas del estado Inició su carrera como modelo gracias a su belleza física? Ella formó parte de “Las Dianas”, agrupación promovida por el empresario argentino Luis G Dillon, para que trabajaran como modelos y bailarinas. Era 1960.

La cantante se ve feliz a lado de sus seres queridos / Foto de: Lucha Villa | Instagram

Poco después, el propio Luis decidió lanzar dos voces rancheras: una femenina y una masculina, pero la candidata femenina no se presentó el día del debut y Lucy Ruiz vio su oportunidad para cantar. Pidió prestado un vestido y el resto del trabajo lo hizo su voz grave. El mismo Dillon la bautizó como Lucha Villa, pues consideró que el Villa era más mexicano. Aun así, ella debió hacer la lucha como cantante en palenques antes de convertirse en una estrella de la música vernácula.