Después de haber sido víctima de un robo, Consuelo Duval recibe terapia psicológica

Tras sufrir un robo en su casa, la actriz y comediante Consuelo Duval ha informado que decidió acudir con un psicólogo y psiquiatra para superar estos hechos tan lamentables que marcaron un episodio negro en su vida el día 5 de diciembre pasado por parte de una persona que contrató para que se hiciera cargo de los quehaceres de su hogar.

Algunos famosos y empresarios han sido también víctimas de la delincuencia y unos han optado por abandonar el país como el “Canelo” Álvarez, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Patricio O 'Ward, Frida Sofía, Ernestina Sodi, el grupo Los Temerarios, sin embargo, Consuelo Duval informó que este no será su caso y seguirá viviendo en México.

También dio a conocer que sólo fueron cosas materiales las que la mujer, junto con otras personas, sustrajeron de su casa, bienes materiales que con el tiempo va a reponer con su trabajo de nuevo, ya que ella siempre se ha distinguido por estar siempre activa en la televisión, teatro y diversos proyectos artísticos.

De igual manera, recalcó que ha seguido al pie de la letra los procesos correspondientes, como cualquier ciudadano, ante la ley sobre este ilícito que sufrió para que los involucrados reciban su respectiva sentencia por sus actos, y que en ningún momento ha usado su prestigio o fama de estrella para recibir un trato diferente o acelerar los procesos correspondientes de la denuncia.

Como se recordará cuando acontecieron los hechos escribió en sus redes sociales: "Me tocó vivir a mí en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir, cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta de que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba a mis perros, en complicidad con otras personas, habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar, además de algunas cosas de gran valía sentimental.

“En cuanto a mis perros, estoy esperando terminar mi llamada del día de hoy para llevarlos al doctor y que los puedan revisar y evaluar, están muy asustados porque los mantuvieron encerrados y amarrados mientras todo eso sucedía.

“Les agradezco mucho su preocupación e interés, saben que soy una mujer de trabajo y fuerte, creo en la justicia de mi país, y aunque hoy me siento vulnerable y frágil sé que estoy protegida por ustedes y que esto también va a pasar. Los quiero mucho”, fue parte del comunicado que subió a las plataformas.