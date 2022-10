Tras estafa por 70 mil pesos Flor Amargo compuso esta canción, ¿ya la escuchaste?

Luego de que la cantante Flor Amargo compartiera en llanto con sus fans que había sido víctima de una estafa por 70 mil pesos, la cual la dejo sin dinero, y emitiera una poderosa reflexión tras lo acontecido, se sobrepuso a la situación, se secó las lágrimas y hasta compuso una canción al respecto ¿ya la oíste?

Fue este miércoles cuando la intérprete de “La cumbia del mosquito” dio a conocer por medio de sus redes sociales un video en el que, con lágrimas en los ojos, detalló que había sufrido un fraude bancario por medio de una llamada telefónica, mismo en el que le robaron sus ahorros y únicamente la dejaron 20 centavos en su cuenta.

No obstante, la originaria de Oaxaca expresó que la desagradable experiencia le dejó una gran lección, aparte de que le sirvió para poder alertar a las demás personas sobre este tipo de fraudes y así dar a conocer el modus operandi que los extorsionadores usan.

“Qué bueno que me quitaron, que me estafaron, porque ahora les puedo decir uno, cuídense, y dos, sirvió valorar la vida, porque miren yo sigo aquí y ahorita me pongo a tocar en la calle y recupero, pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero porque si está en el dinero, imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad, ¿cuánta gente no se suicida por estar en bancarrota? Hay que aprender a vivir cuando hay también cuando no hay”, comentó en su grabación.

Esta fue la canción que Flor Amargo compuso tras estafa

Por medio de su cuenta de TikTok, la cantante Emma Mayte Carballo, mejor conocida en el mundo artístico como Flor Amargo, dio a conocer una canción que compuso, luego de haber sido víctima de una estafa, además de que reveló a la forma en como la extorsionaron por medio de una llamada telefónica del supuesto banco.

“Me robaron, me estafaron, me llamaron por teléfono de CitiBanamex, tenían mis datos, todo... me robaron 70 mil pesos. No sé si es mucho o es poco, pero es algo que yo trabajé mucho tiempo, pero algo que aprendí es que me podrán robar dinero, pero nunca van a poder robarme mi creatividad. Esto es una canción que compuse debido a esta estafa que me hicieron”, comentó la famosa al inicio de su video, acompañada de un grupo de músicos.

Después de hacer su presentación, la también multinstrumentista comenzó a cantar y hasta a bailar esta melodía que, a juzgar por el clip, parece interpretó en plena calle acompañada por algunos de sus músicos.

“Te di la clave de mi amor sincero. Cuando fui al cajero ya estaba en ceros, en números rojos me dejaste el saldo. Te pasas de verde, salió caro el caldo. Ladrona tus besos son una pistola, encajas los dientes y no te arrepientes, eres delincuente de amor. Cómo fui a caer en la estafa maestra, en la estafa virtual”, dice la primera parte del tema.

A menos de un día de que Flor Amargo publicara el video con la canción de la estafa de la que fue víctima, el mismo ya cuenta con más de un millón de reproducciones, publicación en la que, como era de esperarse no pudieron faltar la reacción de sus seguidores y mientras algunos le escribieron mensajes de apoyo, otros más compartieron experiencias de casos similares.

“Qué raro, a Paola Durante le acaba de pasar lo mismo ayer, y en ese mismo banco City Banamex”, “A mí me bajaron $200,000 mismo modus operandi”, “A mí me paso algo igual me vaciaron mi cuenta”, “Ya Flor pon una cuenta para depositar, aunque sea de poco entre muchos es ayuda, así como cantabas en el metro, es ayuda”, “Definitivamente no te quitaron tu esencia, te amo Florcita” y “Yo te apoyo Florecita por tus canciones valen mucho porque eres original”, fueron parte de las respuestas.

