¡Viva el amor! La exreina de Miss Universo, Andrea Meza, se compromete con Ryan Proctor

La exreina de belleza de Miss Universo 2020, la chihuahuense Andrea Meza se encuentra súper feliz ya que su novio Ryan Proctor le pidió matrimonio dando como respuesta un rotundo sí, momento que quedó grabado y ya se encuentra en las rede sociales de la pareja, informando el creador de contenido que desde hace dos meses había planeado proponérselo.

La situación se presentó en la biblioteca pública de Nueva York donde el joven se arrodilló y le mostró el anillo de compromiso a lo que Andrea Meza sorprendida y emocionada le respondió positivamente para darle luego un beso, después aparecieron amigos de la pareja, que se encontraban escondidos grabando cada detalle, así como People en Español, quienes los felicitarlos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“No lo puedo creer todo lo que acaba de suceder, no me lo veía venir, no me lo esperaba, y este lugar significa mucho para los dos, así que estoy soñada”, dijo Andrea Meza.

Gossip Pedro Fernández "El Aventurero", ¡gratis en el Foro Villista!

Por otro lado, Ryan le expresó en español a Andrea: “El plan fue muy loco, porque fueron casi dos meses cuando yo empecé este plan”, quien también se muestra en los videos y fotos súper contento y enamorado de su futura esposa, la cual conoció una semana antes de que ganara Miss Universo en los pasillos de Telemundo.

Es de destacar que el anillo que le entregó fue diseñado por la joyería libanesa Mouawad, misma que fabricó la corona de Miss Universo, indicaron que la boda será muy mexicana, por lo cual próximamente se dará a conocer la fecha en que unan sus vidas, y el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

También en el video se observa que Andrea está dando las gracias por teléfono a las personas que la están felicitando por el emotivo momento que está viviendo este día.

Como se recordará Andrea Meza es conocida por haber dejado en alto el nombre de Chihuahua y México al ganar el concurso de belleza Miss Universo en el año 2020, siendo la tercera mexicana que logra tal título para la nación mexicana y que fue motivo de orgullo para todos los chihuahuenses, quienes le organizaron una caravana por diversas calles de la capital cuando visitó su tierra, y donde fue ovacionada finalmente en la Plaza del Ángel donde se llevó un festejo por este triunfo que otorgó a México.