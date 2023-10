Alcalde sólo da "trabas" para solucionar el problema: Desempleados de El Oro

Decenas de extrabajadores se dieron cita esta mañana en la explanada de la Presidencia de San Francisco del Oro para exigir que se les pague conforme a la Ley el despido que se les hizo en días pasados. La líder de la manifestación, Blanca Nájera, tuvo una llamada telefónica con el Alcalde, quien respondió que todavía no tenía solución por la Secretaría de Hacienda y que habría que esperar.

A seis días después de la última manifestación, trabajadores de la Presidencia Municipal se volvieron a reunir durante este jueves por la mañana a las afueras de la Alcaldía con el fin de exigir que se les pague lo que es obligatorio por Ley.

Blanca Nájera, quien está encabezando el movimiento, señaló que el Alcalde sólo da "trabas" para solucionar el problema, pues destaca, fueron citados a las 9:00 de la mañana por edil para presentar la forma en que se solucionaría, sin embargo, el Presidente no llegó.

Los ánimos al exterior de la Presidencia se elevaron al sentido de querer acudir al domicilio del Alcalde para exigirle respuestas inmediatas, sin embargo, se tuvo una llamada telefónica donde se puso "sobre la mesa" la situación del Alcalde.

La llamada fue con el fin de informar sobre que no hubo respuesta concreta por parte de la Secretaría de Hacienda, y que habrá de esperar hasta el mediodía de este jueves para que le llegue información por parte de la dependencia.

En llamada, Arturo Huerta, alcalde del Municipio, informa que hay incertidumbre para finiquitar a los empleados, pues existe probabilidad de que no se haga el préstamo al Municipio y que no se les pague.

O bien, determina que en caso de que se preste un recurso extraordinario, podría ser que solo alcance a liquidar a unos cuantos, y que el resto, pasará nuevamente a la nómina del Municipio hasta que sean remunerados conforme a la ley.

No obstante, el alcalde, a quien los manifestantes lo esperaban desde las 9:00 de la mañana, mencionó que no acudiría a la oficina hasta no tener información que brindar, pues comenta: "¿A qué voy sin datos?".

Publicado en: El Sol de Parral