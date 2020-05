El maestro más erudito del mundo

Me parece que el “Día del Maestro”, los profesores deben de examinar su docencia. Todos han de ser innovadores, mejorar las vidas de sus alumnos. El que no sirve, que se retire.

En todo el mundo, no ha habido un maestro de los tamaños de Profr. Pierre Larousse. Desde niño pensó en ser maestro. Traía la idea de ser un “buen” maestro. No como uno de los “maestrillos” que abundaban en su niñez. Nace en 1817, en un pobladito de Francia. Deseaba ser un maestro diferente. A los 17 años se va a la gran ciudad de Versalles, para prepararse en ciencias; no había nacido la pedagogía. Se recibió en ciencias. En 1838 da clases en primaria. Contrae matrimonio. Le interesaba que sus alumnos escribieran el francés con corrección. Elaboró un cuadernillo con reglas de ortografía. Corrigió su primer cuaderno de apuntes. Lo perfeccionó. Le agregó palabas de historia, de los ciencias, de nombres de personajes, de lugares del mundo. Sus alumnos estaban contentos con un maestro tan dedicado. Su librito era un pequeño curso práctico de francés para alumnos de primaria. Se alía con otro maestro, Boyer. Redactaron un pequeño diccionario. Fundaron un editorial. Publican un Diccionario Universal. En 1859 el socio lo abana. Ya solo, publica el Diccionario Enciclopédico Larousse. Recibe ánimos del escritor de fama Víctor Hugo. Era un maestro erudito, se las sabía todo de todo; activo, creativo de acción continua. Era el apogeo de su vida. Todo iba a la perfección. Pero repentinamente le llega el fin de su vida. Muere de un derrame cerebral, en 1863. Empezaba apenas a sobresalir como un verdadero maestro. En 1863 se publica después de su muerte, el “Pequeño Larousse”, un diccionario ortográfico del francés. Aparecen luego los primeros libros del Gran Diccionario Universal del Siglo XIX. Obras póstumas.

Intelectuales franceses tomaron la intención de continuar los escritos de Pierre. Establecieron una editorial en París. Armaron un Consejo Editorial. Las obras empezaron a aparecer en 1906. Publican en francés, el Pequeño Larousse ilustrado, muy innovado. 1950 Imprimen la primera edición en español del Nuevo Pequeño Larousse Ilustrado. Fue editado por una editorial de México. 1987 editan “El Pequeño Larousse Ilustrado”, dirigido por Ramón García Pelayo. La obra tienen 3 partes: 1) Diccionario, 2) Hojas rosas con locuciones y expresiones latinas y extranjeras, 3) Artes, letras ciencias. El diccionario contenía 111,527 palabras; 500 ilustraciones en negro; 75 en color. Las ilustraciones eran sobre: historia, continentes, arte, pintura, zoología. Los colaboradores eran especialistas en sus campos; en: redacción, corrección, cartografía, dibujos. Eran eruditos en: estadistas, poetas, militares, escritores, filósofos, teólogos, músicos, sabios, siempre tomando en cuenta a hombres y mujeres.

En 1904 publicaron “El Larousse Ilustrado” en 7 volúmenes. En 1905 “El Pequeño Larousse Ilustrado” en francés. En 1912 nace la primera edición en

Español, el Pequeño Larousse Ilustrado, en francés. En 1927 publican el Diccionario francés y español. Luego los diccionarios. Gastronómicos. En 2014

editan El Diccionario Conciso Escolar, El Larousse de Cocina. El Gran Larousse Ilustrado, en 10 volúmenes, se produjo en 1964. Las nuevas ediciones

Eran en: griego, inglés, en todos los idiomas del mundo. – 2003 Se comercializa “La Enciclopedia 2000” en 16 volúmenes. Y en 2012 esta en Web.

Pierre triunfó como maestro, como editor, como redactor, como memorizador. El maestro que se empeña, triunfa. Lo que Larousse tenía, era una memoria prodigiosa. Un almacén de datos. Era un verdadero maestro.