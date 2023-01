"Vamos a cambiar completamente el sistema penitenciario": fiscal

La fuga de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto” y veintinueve personas más privadas de la libertad tras un ataque armado y motín, evidenciaron la corrupción dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, ya que encontraron drogas, armas, dinero y dispositivos móviles.

La cifra de personas privadas de la libertad que se dieron a la fuga ascendió a treinta, informó el Fiscal General Roberto Fierro Duarte.

Dentro del penal encontraron en una celda vip, un millón 702 mil 174 pesos, 84 dispositivos móviles, así como armas largas, armas cortas y 82 cartuchos de diferente calibre; localizaron también 20 kilogramos de diversas drogas.

“Estamos indagando y no pararemos hasta las últimas consecuencias”, expresó Luis Alfonso Harris, titular del Sistema Penitenciario del Estado.

Por su parte el fiscal mencionó “iniciamos las investigaciones tal como lo hicimos en aquella ocasión del mes de agosto (Jueves Negro), logramos datos de pruebas suficientes como para detener a cuatro personas y aún estamos en búsqueda de otros dos, en este caso no vamos a dejar de lado, estamos trabajando en toda la investigación complementaria y llegar hasta las últimas consecuencias”.

“Quiero ser muy claro y muy contundente, no me interesa el nivel jerárquico que tenga que caer, pero caiga quien caiga, vamos con todo y vamos a cambiar completamente el sistema penitenciario”, resaltó.

En conferencia de prensa, el fiscal reiteró que están realizando una investigación profunda, “ya que es algo que no se construyó en seis meses ni en un año”.

“Tiene mucho tiempo, no es que no lo hayamos visto, tranquilos (refiriéndose a los representantes de los medios de comunicación), no es un tema de haber visto o no haber visto, es lo que estamos analizando, quienes sí lo vieron y quienes estaban permitiendo esas acciones, que esos van a llevar el castigo, porque esto no debió haber pasado”, indicó.

Reconoció que ante este hecho se descubrió una serie de corrupción que había dentro del penal, problemas muy serios.

“Vamos a culpar a los responsables de esto y llevarlos a los tribunales”, señaló el Fiscal General del Estado.

Luis Alfonso Harris, titular del Sistema Penitenciario del Estado dio a conocer que “El Neto” recurría a los amparos para evitar ser trasladado.

“Esta persona El Neto uso de manera frecuente y concurrente esta medida para no poder ser llevado a ningún centro federal”, informó Harris.