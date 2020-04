A la deriva mil 500 animales del Zoológico, urgen apoyos

Mil 500 animales del Zoológico de Aldama se encuentran a la deriva, ya que no sabrán cuál será su destino si la cuarentena continua durante los próximos días, toda vez que la falta de recursos, ingresos y la falta de apoyo de los tres niveles de gobierno, no permiten sostener el alimento de los animales, según explicó el Alberto Hernández dueño de las instalaciones.

Dijo que la plantilla de trabajadores tuvo que ser reducida de 60 a 10 empleados, quienes actualmente le apoyan al cuidado y aliento de los diversos animales, ya que por día debe erogar 10 mil pesos para cubrir las necesidades alimentarias de los animales, sin contar otros gastos como servicios, mantenimiento y la reducida nomina que aún sigue pagando pese a que no logra obtener ni una sola ganancia.

“No es verdad que los vamos a sacrificar, bueno no sabemos, lo que pasa es que si esto continua literalmente no sabemos que vamos a hacer, no tenemos forma de seguir manteniendo los altos costo, porque tenemos cerrado desde hace tres semanas, tanto las cabañas como el zoológico y las autoridades solo pidieron cerrar, pero no nos quieren ayudar a sostener a los animales” comentó.

Alberto Hernández, dijo que los animales que se encuentran en cautiverio, son todos nacidos en el lugar, por más de seis generaciones, por lo cual no es fácil ponerlos en libertad, además que no existen lugares para ponerlos en este momento, “no solo soy yo, hay 170 mil ejemplares distribuidos en 108 zoológicos que no sabemos a dónde vamos a ir a parar”.

Comentó que los animales son su pasión, por lo que no ve la posibilidad de tomar decisiones tan crueles, por lo que inició una campaña de donaciones para poder sostener los gastos de alimentación que rondan los 10 mil pesos diarios y que al momento le han entregado mil 400 pesos, personas que se han unido por el beneficio de los animales.

“Estamos muy agradecidos con las personas que nos comienzan ayudar, no son para mí, yo o saco ni un solo peso de esto, mis ingresos pueden esperar, pero la vida de los animales no, ya estan acostumbrados a alimentarse, a ser atendidos y ellos no comprendían un cierre instruido por las autoridades” añadió