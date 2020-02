Acuden productores agrícolas a palacio por tema de agua

Productores de la región sur del estado de Chihuahua, acudieron a Palacio de Gobierno, para pedir al estado que se vea por los intereses de los campesinos, quienes se ven amenazados con la entrega de mil millones de agua de la Presa La Boquilla.

El Presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego, Salvador Alcantar, dijo que no fueron convocados a la reunión que sostuvo el Gobernador Javier Corral con personal de Conagua, por lo que piden que sean tomados en cuenta luego de que cancelaran este día el encuentro que tenían agrandado en la Ciudad de México.

"Chihuahua no debe entregar agua hasta más tardar octubre, necesitamos que el Gobernador nos represente y queremos que pida que nos quite a la Guardia Nacional de la Presa, de lo contrario no podemos sentarnos a negociar" explicó el líder de los productores en aquella región del estado.

