Alerta la Cenace de cortes de energía en 12 estados del país

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), informó que para este 16 de febrero, continuaran los cortes rotativos en por lo menos 12 entidades del país, por lo que pidió la comprensión de los usuarios y además realizó una serie de recomendaciones para eficiente el consumo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Se trata de los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, los cuales podrán tener afectaciones en el suministro de energía en las próximas horas, tras la problemática que se ha generado a raíz de la entrada de la nove tormenta invernal.

“Se llevaran a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios, es importante, apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar calor, disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales” refiere la Cenace.