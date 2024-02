Alerta Marco Bonilla a población por fuertes ráfagas de viento en Chihuahua capital

Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de la ciudad de Chihuahua, hizo un llamado a la población para evitar salir a espacios abiertos durante el temporal ventoso que se registra en el territorio municipal, y refirió que se han activado las fuerzas municipales para atender incidentes relacionados con el viento.

“Estamos en alerta, tanto la Subdirección de Bomberos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como la Coordinación Municipal de Protección Civil, están ya en trabajos de rondines de campo, en atención a las llamadas del 911, para cualquier situación que se conozca, se reporte al número de emergencias”, detalló Marco Bonilla.

Además, hizo el llamado para que se reporten objetos que estén en riesgo de caer, impulsados por las fuertes ráfagas de viento que azotan el territorio municipal, que pueden ser desde anuncios, bardas, árboles, antenas, u otros, que pudieran colapsar.

“Cualquier ciudadano que vea una barda, con algún tipo de movimiento, por ligero que se vea, no se acerque, se aleje, nos reporte al 911, para poder acercarnos y atender la situación. El mismo exhorto va sobre árboles, estructuras de anuncios, estar muy al pendiente y sobre todo, cuando estén los vientos muy fuertes, procuremos no salir a la calle”, instó.

Sobre la protección que ofrece el Gobierno Municipal de Chihuahua a personas en situación de vulnerabilidad, el presidente municipal de Chihuahua detalló que los refugios están abiertos, con una temporalidad nocturna de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, porque no se prevé descenso por debajo de los cero grados, que es cuando se abren durante las 24 horas.

“Sin embargo, estamos pendientes de cualquier cambio de temperatura y si es necesario, abrirlos, o incluso, implementar un mayor número de albergues. Los albergues permanecen abiertos desde que inicia la temporada invernal, hasta que concluye, con la entrada de la primavera”, agregó.

Por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que este fin de semana, del 2 al 4 de febrero, se prevén ráfagas de viento de hasta 65 kilómetros por hora para este viernes y sábado, por lo cual se exhorta a la población a tomar precauciones por los fuertes vientos, y reportar cualquier emergencia al número 911; o bien, en la aplicación Marca el Cambio.

Para finalizar, emitió recomendaciones por fuertes vientos, como no arrojar cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos; evitar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura; mantener limpio de maleza y basura alrededor de la vivienda y no depositar ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

También, resguardar basuras en bolsas o tambos y para objetos de gran tamaño, utilizar los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias. Retirar de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento; de ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso. Resguardar las mascotas en áreas seguras de la vivienda y tener precaución debida en las construcciones, ya sea en los proyectos de barda o remodelaciones. Retirar material de construcción, genera medidas de seguridad.