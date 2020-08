Amenaza gobernador con plantón a AMLO

Javier Corral encabezó una reunión con algunos agricultores de la región centro-sur del estado donde se entregó la propuesta de entregar el agua de la presa Francisco I. Madero para el pago del Tratado Internacional de Aguas, para terminar con el conflicto que ha escalado a acciones vandálicas. Los grandes ausentes fueron Salvador Alcántar Ortega y Andrés Valles.

Al mandatario le entregaron la propuesta y la petición para interceder ante el gobierno de la República para que el pago o cuota al tratado que aporte Chihuahua se realice tomando en cuenta las condiciones de sequía que enfrenta y que se agravará el año venidero, por lo que se hará en el tiempo y forma como el estado aconseje.

El punto central de la propuesta de los presidentes de los módulos de riego, que por cierto, generó inconformidades porque creen que se avala un robo, es que la Comisión Nacional del Agua detenga las extracciones de la presa Las Vírgenes con destino al río Bravo, hasta llegar a los 100 millones de metros cúbicos, considerando que ya se extrajeron 60 millones de metros cúbicos, por lo que sólo faltaría por extraer 40 más. Al completar los millones la extracción debe detenerse, ya que se busca impedir que se llegue a un nivel de azolve, que según datos de la Conagua es de 85 millones de metros cúbicos. Esta cuota sólo será por única vez.

En la propuesta además se concordó con que la presa La Boquilla no debe contemplarse para el pago del tratado, situación que ya se había externado ante Conagua como en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además que la presa El Granero se mantenga en el nivel actual y que el trasvase sólo se haga con los escurrimientos.

El mandatario señaló que es necesario que se transparente la medición de la extracción de La Boquilla, de Las Vírgenes y de El Granero y en la derivadora San Pedro, permitiendo la medición de los agricultores, que dichos mecanismos de medición sean en tiempo real. Adicionalmente que se comparta y se transmita a los agricultores los datos de las estaciones hidrométricas de Conagua en la cuenca del río Bravo y que Chihuahua participe como gobierno del estado y productores en el Consejo Consultivo de CILA, a fin de que los estados tributarios puedan enterarse de la información actualizada, propuesta que ya se ha hecho a López Obrador.

“Si esto no encuentra eco, si no tuviéramos una respuesta inmediata, vamos a solicitar una reunión, juntos, en la Ciudad de México, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, dijo Corral Jurado, quien agregó que desde hace días busca comunicación directa con el presidente sin encontrar respuesta, por lo que espera que en próximos días se logre. Es decir, no existe fecha para que López Obrador conozca el acuerdo de los agricultores.

A la reunión asistieron: Jorge Casiano, Módulo 8 SRL, San Pedro; Raúl Vásquez, Módulo 7 de San Pedro; Víctor Arellano, Módulo 2; Jorge Aldana, Unidad de Riego 113, Camargo, Chihuahua; José Loera, 090 Ojinaga; Alonso Villanueva, Módulo 1 y José Ramírez, Módulo 6 y SRL San Pedro, de éste último fue la propuesta de entregar los 100mm3. Los ausentes fueron Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Unidades de Riego del Estado de Chihuahua y Andrés Valles, del Módulo 04, ello a pesar de que el viernes el mismo José Ramírez, delante de medios de comunicación y agricultores, señaló que no los dejarían fuera.

Al respecto, el mismo mandatario estatal indicó que hay una clara distinción entre los que buscan llegar a un acuerdo y quienes buscan alargar el conflicto. “Han recurrido no solamente a radicalismos verbales, sino acciones violentas, que están poniendo en riesgo no solamente la paz social, sino que están afectando el patrimonio del estado y están vulnerando derechos de personas que nada tienen que ver en este conflicto.

“No estamos de acuerdo con que se recurra a los bloqueos, a la toma de casetas, al incendio de oficinas, al incendio de camionetas, al bloqueo de carreteras, porque están abiertos los cauces institucionales en Chihuahua”.

Además informó que se giraron instrucciones para que los elementos de la Policía estatal se retiren de las presas debido a que se ha malinterpretado la acción, cuando sólo buscaban resguardar a los campesinos.

En representación de los productores José Ramírez, presidente del Módulo 6 y de la Sociedad del SRL de San Pedro confirmó que quienes participan en los bloqueos principalmente en Lázaro Cárdenas, no son agricultores, por lo que dijo que la lucha continuará y seguirán manifestándose de manera pacífica.

El mandatario estatal señaló que en las revueltas violentas han detectado personas provenientes de Chiapas que buscan generar conflicto, por lo que debe de revisarse este asunto con la federación. El pasado lunes Javier Corral acusó al delegado de Segob y a actores de Morena como parte de los instigadores a actos vandálicos.

Tanto autoridades estatales como productores señalaron que empezarán a empacar su bolsa de dormir para hacer plantón en Palacio Nacional en caso de que no haya respuesta por parte de la autoridad federal.





