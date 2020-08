PAN respalda al gobernador en el tema de los agricultores

El Partido Acción Nacional respaldó el actuar el gobernador del estado, Javier Corral, al reunirse con los productores que se han manifestado por la problemática del agua en la entidad, según dio a conocer Roció Reza, dirigente estatal del PAN.

“La esencia del panista es la lucha, luchamos por la democracia, luchamos por los derechos de las mujeres, y hoy en Chihuahua luchamos por que llegue la justicia para los agricultores del Estado y toda la población que dependemos del agua de las presas”, dijo Rocío Reza.

Detalló que la reunión de Javier Corral con los grupos de agricultores se debe a un firme compromiso por la defensa de Chihuahua ante las decisiones irracionales del gobierno federal que ponen en juego el siguiente ciclo agrícola de la entidad.

“Pese a que el tema no es de injerencia estatal no dejaremos que las presiones políticas nos amedrenten y no permitiremos que se sigan tomando decisiones unilaterales que solo beneficien los intereses políticos de MORENA. Nuestros legisladores llevan meses peleando por el agua que por ley nos pertenece y en varias ocasiones el gobierno estatal ha hecho lo posible por solucionar el conflicto”, dijo.

Exigió a las autoridades federales que se establezca un diálogo pacífico y constructivo, en donde se logren alcanzar acuerdos que generen equilibrio entre los intereses legítimos de los agricultores y a la vez se cumplan los compromisos internacionales que tiene establecido el país.

“Exhortamos a la autoridad federal para que transparente la administración del recurso almacenado en las presas de Chihuahua, para que los chihuahuenses puedan saber cuánto se extrae y cuánto se entrega de agua a los Estados Unidos de Norteamérica. El estilo de gobernar está claro, para MORENA solo existe su propio interés, para Acción Nacional se trata del bien común y no dejaremos que sigan pasando por alto las necesidades de nuestros ciudadanos”, finalizó.





