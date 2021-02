Aplican vacunas contra Covid-19 en Bocoyna

Esta mañana, la señora Maria Cruz, recibió la vacuna contra el Covid-19 en el municipio de Bocoyna, uno de los puntos de mayor vulnerabilidad en el estado.

Personal de las brigadas de vacunación a cargo de la Secretaría del Bienestar, se encuentran en diez municipios de la zona serrana, para vacunar a adultos mayores, pues en dicha región se comenzó la inoculación a este grupo de riesgo.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Por medio de una traductora de lengua rarámuri, la señora Maria expresó que está contenta por recibir la vacuna, pues no desea enfermarse.

Una vez que pasó a la mesa de registro, fue revisada por el personal de salud, para verificar signos vitales, y posteriormente se le aplicó la vacuna y finalmente esperó por un lapso de media hora para verificar si había reacciones adversas.

"No me duele", fue la traducción de las palabras de Maria, una mujer de 63 años quien asegura no es común que se enferme, por lo que para ella, acudir al módulo de vacunación "es algo bueno".

