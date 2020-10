Así como exigió a Calderón, debe exigir a la 4T: Bujanda a Hickerson

Durante la presentación del exhorto del diputado Miguel La Torre, al Congreso de la Unión para que no se aprueben los 8 mil millones de pesos para la consulta sobre los ex presidentes, diputados de Morena, defendieron la intensión del Ejecutivo Federal bajo el argumento de que es necesario llevar a juicio a los ex funcionarios que hayan realizado actos de corrupción.

En este sentido la diputada del PAN, Georgina Bujanda, se dijo indignada por la aprobación de la SCJN que declaró constitucional la consulta, y aseguró que no existe fundamento para cuestionar a los ciudadanos si están o no de acuerdo que se aplique la ley.

Cuestionó el por qué judicializar los actos de corrupción deben costar 8 mil millones de pesos a los mexicanos, aún y cuando es obligación de la Fiscalía General de la República, para estructurar las carpetas de investigación, que se abran las comisiones de la verdad y se sigan los procesos debidamente.

Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón, el hoy diputado por Morena, Gustavo de la Rosa, era un defensor social y exigió justicia al gobierno de manera enérgica y contundente, al respecto, dijo que es precisamente esa actitud y ese compromiso con la lucha anti corrupción la que debe tomar hoy en día para exigir la implementación de la justicia a la Cuarta Transformación.





