Brindan incentivos por contingencia del Covid-19

DELICIAS.- Este miércoles 1º de abril comenzó la aplicación de varios incentivos en el trámite de permisos y documentos por parte de la Presidencia Municipal, además que se está a la espera de la aprobación del descuento del 8% en el pago del impuesto predial que se aprobó la semana pasada en sesión de Cabildo.

Alejandra Galván, jefa de Ingresos del Municipio, señaló que en abril y mayo se condonará el pago de las constancias de no adeudo del pavimento, certificados de no antecedentes policiacos, cartas de identidad y de no adeudo del impuesto predial.

Tampoco se cobrará el espacio a los comerciantes de los tianguis de la avenida 8ª Sur y de las colonias Obrera, Revolución, Hidalgo, Lotes Urbanos y Cumbres del Deporte. De igual manera, no se cobrará el derecho de piso en la zona urbana.

Asimismo se les condonó la renta a todos los locatarios de los mercados Juárez y Morelos, además que se brindará un 20% de descuento en la licencia de uso de suelo anual y otro en la ruptura de pavimento.

La funcionaria puntualizó que lo anterior se aplicará en relación con el caso de cada persona, por lo que la subdirectora de Ingresos o el director de Finanzas se encargarán de analizar.

En el caso de los permisos de construcción se dará la posibilidad de pagar en un plazo de tres meses. Si es menor a tres meses, se podrá pagar al término de la obra.

Por otro lado, Alejandra Galván informó que la propuesta para descontar el 8% sobre el impuesto predial en mayo se envió para su aprobación en el Congreso del Estado, pues se trata de una modificación a la Ley de Ingresos del Municipio.

Recordó que el Gobierno Municipal busca con esto apoyar a los ciudadanos afectados por la contingencia del Covid-19, a fin de reducir la presión en su economía por las contribuciones.

