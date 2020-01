Causan ansiedad vida acelerada y abuso del celular

Ansiedad problema de salud mental que aumenta en los tiempos modernos, en donde el uso del celular, de las redes sociales hacen que vaya en incremento, debido a que la vida se hace más rápida incluso porque hay trabajos que requieren de estas mismas redes sociales. También los alimentos que comemos pueden causar ansiedad, tal es el caso de grandes cantidades de azúcar.

El número de pacientes con ansiedad en 2019, se incrementó en un 11 por ciento respecto a 2018, cuando se registraron 14 mil 100 casos. Durante el año 2019, 15 mil 724 personas de entre 17 y 40 años fueron atendidas por ansiedad en los Servicios de Salud del Estado, por lo que esta condición significa el 35 por ciento de las enfermedades mentales atendidas a nivel estado, de acuerdo al departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

En tanto en lo que es la región sur del estado, se incrementó un 26 por ciento más en atención a pacientes en comparación al año anterior, en donde manifestaron no poder controlar los síntomas y requerir primero apoyo psicológico y después psiquiátrico.

Mientras que en Juárez, Según cifras de la secretaria de salud, hasta el mes de septiembre del 2019, fueron atendidas mil 876 mujeres y 545 hombres por ansiedad, lo que da un total de dos mil 421 atenciones por este mal.

Los principales detonantes fueron estrés laboral, exposición a hechos violentos y uso excesivo de teléfonos celulares.

DE LA ANSIEDAD AL PSICOLOGO Y SIQUIÁTRA

Para Elvira, de 36 años, el estrés laboral, ha hecho que sienta ansiedad y también problemas en su respiración. “El tener tanto contacto con el celular, el estar revisando redes, todo, ha hecho que caiga en ansiedad”.

He sacado este problema adelante con el psicólogo, sin embargo ya son dos ocasiones en las que siento que me falta el aire y que yo misma he tratado de controlarme, pero también acudí al psicólogo. Ojala y que no vuelva a pasarme.

Para Margarita, quien cuenta con 47 años de edad, la ansiedad le apareció “de la noche a la mañana”, sin saber porque según explica ella misma.

Creo que todo fue porque me empezó a doler un brazo, pero ya tenía mucho estrés por cuestiones laborales y personales, fui con el doctor y no sabía el porqué de este dolor, así me pase unos días, tome medicamento y seguía con el dolor, luego vino una angustia terrible, en donde yo misma me repetía que no pasaba nada. Sin embargo conforme pasaron las horas, esta angustia fue creciendo y junto con ella la ansiedad. Llegue un punto en el que no pude respirar, tuve que acudir al hospital.

“Fue algo muy feo, no se lo deseo a nadie, luego acudí con el psicólogo empecé la terapia, sin embargo no era suficiente, y la ansiedad seguía, sentía como me daba un dolor en el pecho y me quería sofocar, por lo que me canalizaron con el psiquiatra, y ahora estoy en tratamiento con pastillas, tengo una dosis baja, pero si no me tomo las pastillas me da miedo, de que se repita lo que pase”.

Por su parte “Anna” es una mujer de 28 años y debido a una serie de problemas desde lo económico hasta personales, la llevaron a padecer depresión.

“Había días en el que levantarme de mi cama era imposible, siempre tenía sueño, cansancio, no quería comer, no tenía motivación en si por la vida. Creía que todo lo que hacía estaba mal y no me sentía feliz conmigo”.

“Salí de la universidad y no conseguía el trabajo deseado, batallaba para encontrar estabilidad económica, estaba en una relación que era muy toxica para mí y además de ello no me sentía feliz con lo que yo hacía, aunque muchas personas me decían que padre te la pasas, te vez muy bien, yo sentía que no era así”, contó la joven que decidió omitir su identidad real.

La situación por la que pasaba la joven la orilló a aislarse de su misma familia e incluso pensar en quitarse la vida.

“Cuando me pasó por la mente el me quiero morir fue cuando dije algo no está bien conmigo y fue cuando entendí que las demás personas no eran las que estaban mal, que era yo y que necesitaba ayuda”, agregó

La joven tuvo que acudir durante varios meses a recibir terapia psicológica e incluso cambiar la rutina diaria para poder salir de la depresión que padecía y aunque asegura que aún no está recuperada al cien por ciento, lucha por no regresar a la situación en la que se encontraba hace unos meses.

Cabe citar que en la jurisdicción 3 en la zona sur, que abarca los municipios de: Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Balleza, Guadalupe y Calvo, Jiménez, López, Coronado y Matamoros, la ansiedad fue la primera atención médica que se presentó en este 2018 y 2019, aumentando de un año a otro en un 26 por ciento. En el 2018 se dieron 961 consultas, en tanto en el 2019 fueron 1213 consultas.

Por su parte el psicólogo José Luis Vázquez, manifestó que en la época actual, el celular es un factor de ansiedad, ya que hay trabajos en los que el mismo es una herramienta de trabajo, y este causa a la larga o en ciertos momentos estrés, ya que hay que estar revisando continuamente el teléfono y contestar, “prácticamente el celular forma parte de ti, de tu vida y llega a ser estresante”.

Incluso aseveró que a veces las personas no se dan cuenta de lo que está pasando en su alrededor, debido a que se presenta esta situación de estar atento al teléfono.

Igual que estar revisando las redes sociales también, la aceptación de las mismas, y si no existe un control psicológico, se tiene que apoyar con el psiquiatra, a través de medicamento.

Cabe señalar que en el caso de las mujeres, las que presentan más ansiedad oscilan entre los 17 y 26 años.

Por otra parte, los hombres atendidos por ansiedad, fueron en su mayoría de entre 28 y 40 años, y la causa principal que se detectó en ellos fue el uso excesivo de aparatos celulares, ya que la adicción a estos, llega a provocar una presión constante por estar al pendiente del teléfono, de tal forma que entran en un estrés cotidiano del que se deriva la ansiedad. Del total de personas que fueron atendidas por ansiedad, 4 mil 469 fueron hombres, en tanto que las mujeres atendidas fueron 11 mil 255.

Las personas que acudieron a consulta por ansiedad, padecen otras condiciones a la par, principalmente algún estado de depresión o estrés.

El total de atenciones en el estado por enfermedades mentales en 2019, fue de 44 mil 494 casos, de los cuales 31 mil 045 son mujeres y el resto (13 mil 349) hombres, mientras que de estos casos, 180 mujeres y 50 hombres fueron canalizados al Hospital de Salud Mental, en donde el tiempo de permanencia promedio es de 21 días.

De igual forma las estadísticas de la dependencia señalan que por trastornos atendidos en ansiedad generalizada hubo 4 mil 460 hombres y de nueva cuenta las mujeres fueron mayoría con 11 mil 255 casos, siento en total 15 mil 724.

En lo que se refiere a depresión en conjunto con ansiedad, las mujeres encabezaron con 13 mil 582 y 3 mil 357 atenciones a hombres, dando un total de 16 mil 939 casos.

Llama la atención que en el caso de estrés postraumático también acompañado de ansiedad, los hombres son a quienes se les detectaron más casos con 9 mil 673, en tanto que las mujeres se encuentran muy por debajo con 2 mil 158, siendo en total, 11 mil 831.

ANSIEDAD EN NÚMEROS

POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA POR TRASTORNOS MENTALES EN 2019: 44 mil 494

Hombres.- 13 mil 349

Mujeres.- 31 mil 145

Total.- 44 mil 494

POBLACIÓN CON ANSIEDAD

Hombres.- 4 mil 469

Mujeres.- 11 mil 255

Total.- 15 mil 724

MÁS DEL 50% DE JÓVENES CON ANSIEDAD

Más del 50 por ciento de los jóvenes en Chihuahua, ha padecido ansiedad alguna vez en su vida, por el contexto de neurosis y violencia en que se encuentra el estado, condición que los puede llevar a autoflagelarse e incluso llegar al suicidio, aseguró el Dr. en investigación criminal, José Carlos Hernández Aguilar.

Una persona que vive en estado de ansiedad, puede llegar al suicidio, debido a que vive un estado de impotencia que muchas veces ni siquiera identifica, por lo que la persona lleva a cabo conductas anómicas, que es cuando la persona tiene un descontrol en sus roles y valores internos.

Dijo, la ansiedad, ha aumentado enormemente en el estado según señalan mismos estudios científicos y de campo así como de centros de reclusión, sin embargo las cifras oficiales siempre son menores al número de personas que realmente padecen esta condición mental, pues no todos buscan atención especializada.

“Adolescentes y jóvenes ahora sufren de comerse las uñas, del mismo bruxismobruxismo -rechinar los dientes- de agarrase el cabello, de desvelos, insomnio, lo que se ha hecho se conviertan en seres mutantes o robóticos”.

El entrevistado puntualizó que Chihuahua es tierra fértil para que niños y adolescentes caigan en las garras de ansiedad, toda vez que existe un 70 por ciento de hogares desintegrados o disfuncionales y esto propicia más que se expongan a estos peligros.

“Es alarmante el alto índice de suicidios y niños agresores, y Chihuahua de nuevo está propicia para crear niños depredadores y vulnerables, a privarse de la vida”, alertó el entrevistado.

ANSIEDAD, RESPUESTA ANTICIPADA

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado, la ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo, frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, o imágenes que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos y la persona quiere resolverlos mentalmente, aunque sólo se trate de una irrealidad.

La psicóloga Mayra Arizmendi, explicó que la ansiedad es una señal de alerta que advierte sobre un “peligro inminente” y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza, aun cuando esto no es real, sino que se trata de una distorsión de la realidad.

La ansiedad adaptativa o no, es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones, y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas que provocan estrés, por lo que un cierto grado de ansiedad se considera incluso aceptable para el manejo normal de las exigencias o demandas del medio ambiente.

Sin embargo, cuando se sobrepasa cierta intensidad y existe un desequilibrio de los sistemas de respuesta normal de ansiedad, o se supera la capacidad adaptativa entre el individuo y el medio ambiente, y es cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando un malestar significativo, con síntomas físicos, psicológicos y conductuales, la mayoría de las veces muy inespecíficos.

Cabe destacar, que una amplia gama de enfermedades médicas puede producir síntomas de ansiedad, por lo que al detectarse dichos síntomas, es necesaria una evaluación médica que va desde exploración física, pruebas de laboratorio y estudios complementarios, necesarios en función de los síntomas del paciente.

SÍNTOMAS MÁS COMUNES

*Temblores

*Sudoración

*Taquicardia

*Sensación de ahogo

*Palpitaciones fuertes

*Malestar torácico

*Aumento de la temperatura corporal

DETECCIÓN OPORTUNA

La doctora Elia Melina Magallanes Cano, del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Chihuahua, exhortó a la población a conocer e identificar los principales síntomas de la ansiedad, ya sea en uno mismo, en un familiar o en un conocido, a fin de solicitar atención médica de manera oportuna.

Detalló que los síntomas característicos incluyen tristeza, llanto fácil, aumento o disminución del apetito y/o peso, alteraciones del sueño, así como problemas en lo familiar, laboral y social.

Cuando el cuadro es grave, las personas pueden llegar a presentar alucinaciones, delirios o pérdida de contacto con la realidad, e incluso ideas o intentos suicidas.

La especialista explicó que hay estigmas respecto a la atención psiquiátrica y a los medicamentos que se usan para tratar la ansiedad, y dijo los medicamentos no causan dependencia ni adicción y sólo se emplean durante el tiempo necesario para que la persona deje de presentar los síntomas, como ocurre en muchas enfermedades agudas.

“Esto es parte de la sicoeducación que brindamos a los pacientes que reciben tratamiento en el Instituto”, agregó.

Indicó que este trastorno del afecto puede presentarse a lo largo de la vida, incluso en infantes de cinco o seis años de edad. Además, en caso de no recibir tratamiento de manera oportuna, puede crear disfunción en la vida global del paciente e incluso poner en riesgo su vida.

Indicó que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se presentan 300 millones de casos nuevos de ansiedad y depresión, de los cuales solamente el uno por ciento recibe tratamiento.

LA COMIDA FUNDAMENTAL PARA ESTAR BIEN FÍSICA Y SICOLÓGICAMENTE

Para la licenciada Claudia Núñez Barraza jefa del departamento de nutrición del IMSS y para la licenciada Brenda Patricia Aguirre Gamboa encargada de consulta externa de nutrición del IMSS, el comer bien ayuda tanto psicológicamente como físicamente.

Dijeron que el comer azúcar en demasía causa ansiedad, ya que esta ataca el centro de placer y saciedad. Incluso aseveraron que hay alimentos con azucares enmascarados como la salsas, panes, lácteos y alimentos light.

En lo que se refiere a los efectos de la azúcar en el cuerpo:

-Se baja el rendimiento físico

-Reduce la sensación de saciedad

-Acelera el envejecimiento

-Aumenta de peso

-Daño en Tejidos

-Crea adicción

-Baja la energía

-Enfermedades dentales

RECOMENDACIONES DE LA NUTRIOLOGA

1.-Alimentación con alimentos no procesados.

2.- Realizar cinco tiempos de comidas saludables (desayuno, comida, cena y dos colaciones intermedias.

3.- Consumir aguas naturales y realizar ejercicios

SOLUCIONES PARA TRATAR LA ANSIEDAD

-Utilizar técnicas de relajación

-Hacer ejercicio

-Comer saludable

-Realizar diariamente una actividad que me guste o relaje

-Tomar tes relajantes

- Acudir a masajes relajantes

-Procurar dormir bien