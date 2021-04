Chihuahua permanecerá cerrado dos fines de semana para frenar contagios

Chihuahua emitió una alerta sanitaria y el Consejo Estatal de Salud determinó la suspensión de diversas actividades durante este fin de semana y el próximo 30 de abril, como parte de las medidas de restricción para reducir la movilidad de personas y detener la propagación del virus SARS-CoV-2 y mitigar el impacto de la Covid-19.

Se ordena el cierre y la suspensión de todas las actividades y establecimientos en todo el estado. Las tienditas de la esquina seguirán funcionando, al igual que carnicerías, cremerías, panaderías, tortillerías, pero las tiendas departamentales y los supermercados tendrán que cerrar sus puertas al público.

Las actividades que podrán continuar operando son las relacionadas con la salud, como son todos los servicios hospitalarios y equipos médicos, privados o públicos; clínicas, laboratorios, rayos X, veterinarias y farmacias que operan en local independiente.

Los dos supercierres incluyen las actividades no esenciales y centros comerciales a partir de las 23:59 horas del viernes 23 de abril y su apertura será a partir de las 6:00 horas del lunes 26 de abril, situación que se repetirá el fin de semana correspondiente al viernes 30 abril hasta el lunes 3 de mayo.

Hay que recordar que los primeros días de noviembre se decretó para la región Chihuahua un supercierre, donde incluso se incluyó la limitación al transporte público y la ley del uso obligatorio del cubrebocas. Luego pasó a rojo. A cinco meses, se vuelven a decretar dichas disposiciones para todo el estado.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández, señaló que la pandemia empieza a tener un comportamiento muy negativo, al grado que gente menor de 60 años está ingresando al hospital y ello implica que en un menor tiempo puede colapsar el sistema sanitario debido a que es un número mayor de población.

“Tenemos una situación de crisis en todo el estado que nos obliga a tomar medidas serias y oportunas”.

La movilidad se encuentra en un punto muy alto, lo que llevó al incremento de la tasa de transmisión del virus SARS-CoV-2 y la carga activa.

“Le hemos perdido el miedo a la enfermedad, nos estamos confiando porque llegó la vacuna y nos estamos moviendo más y cuidando menos”.

A partir de este fin de semana las medidas preventivas de emergencia para el estado de Chihuahua implica un gran esfuerzo de todos, por lo que pidió a los ciudadanos hacer su mayor esfuerzo para mantenerse en sus hogares y sólo salir si es estrictamente necesario.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández, señaló que la pandemia va en aumento, iniciamos con 9 puntos en el semáforo de riesgo epidemiológico, luego en 15, 16, 19 y hoy en 21 puntos, si bien no es un crecimiento rápido como en octubre, sí va hacia los mismos niveles.

Explicó que la región Chihuahua se estancó en 25 puntos, un naranja tendiente a rojo, por lo que se tomó la medida de llevarlo a naranja antes que a la región Juárez, la cual dio un brinco de 4 puntos a partir de esta quincena, lo que empieza a tornarse preocupante. El único municipio que se mantiene en calma es Delicias, pero en Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc va en ascenso, casi como en octubre de 2020.

Eduardo Fernández dijo que Chihuahua ha sido puesta como ejemplo nacional por el incremento, pero esta semana hay otras 10 entidades con el mismo problema, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos para recuperar los índices normales y poner el ejemplo de que con estos supercierres Chihuahua podrá mitigar el impacto del virus.

Otras de las actividades permitidas para estos fines de semana son: la producción, procesos y empaques de alimentos de la canasta básica y alimentos perecederos.

Quedarán activos los servicios de seguridad, públicos y privados; procuración e impartición de justicia, así como los equipos de auxilio y protección civil, los servicios básicos de generación y suministro de energía y agua.

La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Chihuahua descartó que durante el supercierre, elementos de la Policía Vial realicen revisiones a vehículos como parte de las medidas de prevención de contagios por Covid, sino que operarán de manera habitual, como en el caso del número de emergencia 911, el cual continúa funcionando de forma normal.

Así mismo señaló que sólo coadyuvará con lo que se refiere al operativo que establece la Secretaría de Gobernación, y que atenderá la Seguridad Pública operando de manera normal.

Por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la dependencia detalló que continuará trabajando con las Células Covid, y adelantó que si alguna persona requiere apoyo de transporte en un horario en que no haya medios para movilizarse, se le seguirá brindando ayuda para trasladarse, como ya se ha hecho anteriormente.

Las Células Covid de la DSPM seguirán laborando, tanto las que trabajan en coordinación con Gobernación Municipal, como las Células de coordinación con el gobierno del estado, de las que mientras se solicite coadyuvancia, se continuará realizando.

En el caso de los servicios de telecomunicaciones, sólo estarán en servicio las áreas relacionadas con la conexión y mantenimiento de las redes de telecomunicación, tanto de entes públicos como privados; además podrá trabajar el servicio postal, paquetería y mensajería, así como los ajustadores de compañías aseguradoras.

Los restaurantes y restaurantes-bar podrán ofrecer únicamente servicio a domicilio, así como servicios de plataformas digitales que transiten para este fin y no podrán ofrecer pedidos para llevar.

Los hoteles podrán estar abiertos, sin actividad en áreas comunes.

Podrán continuar activos los servicios como gasolineras y gaseras, servicio de aseguradoras y ajustadores, servicios funerarios, obra pública, aeropuertos, servicio ferroviario, carreteras y terminales de autobuses, transporte, incluido transporte público y especial, minería y servicios públicos municipales, así como la industria.

El funcionario señaló que las actividades deportivas al aire libre estarán permitidas siempre y cuando sea de manera individual y guardando la sana distancia.

“Vamos a dar la muestra de que el esfuerzo se tiene que hacer cuando se empieza el contagio y no cuando están llenos los hospitales, esto nos evitará muchas muertes, mucho dolor, mucho gasto, mucho desgaste, vamos a hacer un sacrificio dos fines de semana, este y el siguiente por el bien de nuestra comunidad y por el bien de todos nosotros. Les pido que cada uno en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo, hagamos nuestro máximo esfuerzo para no salir de nuestra casa en caso de no ser estrictamente necesario”.

