Chihuahua debe aprovechar sus niveles de insolación

El ingeniero Miguel Ángel Calderón, docente de la Universidad La Salle y participante en el parque Moctezuma, el primer parque de autoconsumo en el país ubicado en el municipio de Ahumada, Chihuahua, puntualizó que la entidad tiene de los mejores niveles de energía solar y fotovoltaica que se pueden aprovechar para el abastecimiento tanto comercial como de hogares.

“Chihuahua está en los índices de insolación más grandes del mundo, ¿por qué no aprovecharlo?, ¿por qué no hacerlo una ventaja? Como lo está haciendo el resto del mundo, por ejemplo los países árabes”, puntualizó el ingeniero químico egresado de la UACh.

El ingeniero fue director de Industria del gobierno del estado durante 28 años y en los últimos 5 años fue director del parque de innovación de La Salle en Chihuahua, en donde se gestó el proyecto de la planta fotovoltaica Moctezuma.

“Por desgracia con el nuevo presidente vamos a tener que esperar unos años para poder aprovechar este tipo de energías, pues esta alternativa es muy contraria a los planes que tiene el gobierno actualmente, en materia energética, pero en realidad estamos atrasados bastantes años”.

El experto puntualiza que el atraso del país en esta materia se debe a que la generación de energía no es un mercado que esté abierto a la competencia, a pesar de que en el sexenio pasado se abrió las puertas a la inversión extranjera y a las energías renovables.

“En estos días se llevó a cabo un evento por parte de la CFE, en donde puntualizó el personal de la empresa que desde hace más de una semana ya tenían el conocimiento de que iba a ocurrir este apagón y no se advirtió al público; no avisaron a las empresas para cargar sus generadores con combustible, por dar un ejemplo, en los hospitales para programar operaciones, pues los quirófanos no trabajan sin energía, etc”.

En cuanto a la generación de energía por plantas en Chihuahua, el experto recordó que existe un total de nueve plantas solares, de las cuales siete dan energía directamente a la CFE, y sólo dos, entre ellas la planta de Moctezuma, generan energía de autoconsumo.

“La generación de energías renovables se han hecho tan eficientes, que se encuentran por debajo del costo de la Comisión Federal, es por ello que la empresa quiere sacarla del mercado; en el último congreso al respecto se decidió que primero se esparce la energía generada por la CFE, y al último la de otros generadores. En vez de estar priorizando la eficiencia, se está priorizando la ineficiencia”.

En materia de crecimiento, el facultativo puntualizó que la CFE no tiene los recursos para poder sopesar el crecimiento del país, y fue por ello que se abrió la inversión extranjera durante el sexenio anterior.

“Para poder abastecer el desarrollo y crecimiento del país, fue que se abrió el mercado a la generación de energía en inversión privada; otra parte importante es que se abrió la puerta para ciclos combinados de energía, la cual requiere de gas natural y fue la causante del último apagón”.

Eso, explicó el ingeniero Calderón, es importante, ya que permite asegurar la generación de energía, pero el problema es cuando el precio del gas natural se dispara por encima del mercado regular.

