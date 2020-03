Chihuahua permanecerá en el escenario 1 de la pandemia Covid-19

Chihuahua se mantiene en la fase 1 de la pandemia del Covid-19 ya que se han confirmado 5 casos importados y que no pasan más allá de la familia, sin embargo, se prevé que Ciudad Juárez pase al escenario 2 cuando los casos familiares pasen al contagio a terceras personas, informó el doctor Arturo José Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte de la Secretaría de Salud.

Lo anterior durante la rueda de prensa diaria para informar sobre la situación que vive Chihuahua por este nuevo virus altamente contagioso, donde exhortó a la población a no acudir a lugares concurridos y seguir las medidas de prevención en el cuidado de la salud.

El director médico explicó que Ciudad Juárez podría pasar primero al escenario 2 debido a que se han detectado más casos y a su cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, donde se registran más de 15 casos en El Paso, Texas.

A la fecha, Chihuahua reporta a 95 personas bajo observación, de ellas 37 son de Ciudad Juárez, 49 en Chihuahua, 4 en Cuauhtémoc, 2 en Parral y uno en los municipios de Delicias, La Cruz y Casas Grandes. Se han descartado 18 casos, 6 permanecen en análisis y 5 confirmados.

El médico señaló que los casos sospechosos se concentran en Ciudad Juárez y Chihuahua. Ante ello hizo un llamado a la población a alimentarse bien y consumir cítricos para ingerir vitamina C de manera natural.

Descartó que el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos tenga algún efecto epidemiológico, aunque podría retrasar un poco la llegada de la fase 2.

INSUMOS NECESARIOS

La Secretaría de Salud de Chihuahua reportó que cuenta con los insumos necesarios para hacerle frente a la pandemia del Covid-19.

El doctor Arturo José Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte de la Secretaría de Salud, señaló que con los insumos y equipo con que se cuenta en la actualidad, sí alcanza para atender cualquier situación, siempre y cuando la población responda en asumir las medidas preventivas.

“De eso depende de si nos van a alcanzar o no los recursos que tenemos, porque en ninguna ciudad por más moderna que sea, si la ciudadanía no entiende su responsabilidad y no las toma en serio (las recomendaciones), no van a alcanzar los recursos”, afirmó.

Por su parte, la doctora Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, dijo que han estado llegando insumos al estado para atender la contingencia, además de que existen procesos de compra.

Explicó que muchos de los artículos aún no se han distribuido debido a que Chihuahua aún no enfrenta una crisis severa, pero hizo un llamado a que los trabajadores de la Salud deberán hacer buen uso de esos recursos para que duren el mayor tiempo posible.

El doctor Valenzuela detalló que en Juárez se logró conseguir la donación de 9 ventiladores para el Hospital General, donde el director del nosocomio fue el encargado de hacer las gestiones para que la donación fuera un éxito.









