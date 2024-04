30K Party: Álex Fierro-Sepúlveda se presentará en su primer concierto en vivo

El chihuahuense Álex Fierro-Sepúlveda estará dando su primer evento musical en vivo este 19 de abril, en el Foro Caja Noir que se ubica en la calle Corregidora número 2100, colonia Santo Niño, a las 8 de la noche, junto al cantautor estarán los músicos Luis García en la guitarra y Armando Tarango en el piano; los boletos ya están disponibles en las redes sociales del artista que son: Facebook: Alex Fierro-Sepúlveda y Instagram: alexfierro99.

Este concierto, apto para toda la familia, lleva por nombre “30K Party”, donde los asistentes a este evento podrán escuchar una mezcla de pop y balada con un toque retro, siendo temas originales del cantante independiente que aún están por estrenarse, así como algunas piezas populares que lo han acompañado a lo largo de su trayecto musical, todo esto celebrando y agradeciendo el recibimiento de "Invisible", su primer sencillo en plataformas digitales.

En entrevista con este medio de comunicación el joven relató: “Apenas el año pasado empecé esta nueva etapa como cantante solista cuando lancé ‘Invisible’ en noviembre, después de varios años formando parte de la comunidad teatral, he decidido permitirme explorar esta nueva faceta.

“Actualmente me dedico principalmente a la producción teatral y a mi música, así como estudio una nueva licenciatura en Estrategia de Negocios, misma que pretendo ligar directamente a buscar maneras de innovar y fortalecer modelos de negocios artísticos en nuestra ciudad, para aportar mi granito de arena hacia la profesionalización de las artes escénicas, que considero vamos por buen camino.

“Asimismo, mis acercamientos hacia las artes empezaron desde que era muy pequeño, cuando mis padres nos llevaban al teatro a mis hermanos y a mí. Empecé a estudiar canto y actuación desde los nueve años, y me estuve formando en distintas academias alrededor de la ciudad.

Foto: Álex Fierro-Sepúlveda

“En 2019 me mudé a la ciudad de Nueva York para estudiar mi Licenciatura en Teatro Musical en The American Musical and Dramatic Academy, sin embargo, tuve que regresar a raíz de la pandemia; aún así decidí poner en práctica toda la experiencia y conocimientos adquiridos, y nació Broadway Dreams, un proyecto sin fines de lucro para redes sociales que busca hacer accesible la cultura del teatro musical a través artistas y escenarios locales (ese se puede encontrar en YouTube, Instagram y Facebook como @broadwaydreamscuu).

“También fui parte de los socios fundadores de Caja Noir: Co-working artístico, un espacio inmersivo multidisciplinario que busca ser un semillero de productos artísticos en nuestra ciudad, de hecho, justo ahí me estaré presentando.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Además de esto, he tenido la oportunidad de actuar en distintos montajes con grandes artistas chihuahuenses, con los roles de Ham en ‘Hay un lobo que se come el sol todos los inviernos’, bajo la producción de Veintitantos Teatro; Auguste en "Entre la peste", bajo la producción de BlackHat Teatro; Sutano y Perengano en "Sexo, sexo, sexo: el musical", bajo la producción de Apolo Teatro; Tony en "Bienvenidos a bordo", bajo la dirección de Javier Cano Rodríguez; y Perrero en "Bandolero y Malasangre", bajo la dirección de Brisia Serna, por la cual fui acreedor al reconocimiento como Mejor Actor en la décima Muestra Municipal de Teatro de Chihuahua.

“De igual manera, soy coproductor junto con Roberto Rodríguez de una serie de adaptaciones de teatro clásico que combina composiciones originales a partir de líricas, poemas y folclore de los títulos; hemos estrenado en este formato ‘La casa de Bernarda Alba’ y ‘Bodas de sangre’, ambas de Federico García Lorca.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Y ahora en este proyecto de cantante solista, este año tuve la oportunidad de ser el acto de apertura del grupo Quántica en el Centro de Convenciones y Exposiciones, y mis canciones son de autoría propia, y mi productor es Edson Daris.

“Para los que gusten escuchar mi música lo pueden hacer en cualquier plataforma digital como Spotify, Apple Music y YouTube, y para mis fans les informó que estoy por estrenar ‘Carta al niño’, pueden encontrar el enlace para preguardar justo en mi Instagram, si les gusta el pop y la balada con un toque medio retro, estás en el lugar indicado”, finalizó Álex Fierro-Sepúlveda.