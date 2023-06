A la espera del juicio, César Duarte escribe un libro tras las rejas

A días de que se cumplan tres años de permanecer en prisión preventiva, tras su arresto en Miami, Florida, César Horacio Duarte Jáquez —quien solicitó no reservar su identidad a pesar de tener un proceso penal en su contra— ha referido que en ningún momento ha intentado esconderse o evadir la justicia, pues afirma que mantenía contacto constante con las autoridades en los Estados Unidos, e incluso asegura que esa información era del conocimiento del gobierno de Javier Corral Jurado.

Con 60 años de edad, el exmandatario de Chihuahua siente que la prisión no lo ha “quebrado” incluso aún demuestra tranquilidad y espera con entusiasmo el día del juicio oral, para demostrar su inocencia, pues explicó que tiene todo acreditado para demostrarla y que puede combatir el cargo, como las más de 40 carpetas que, asegura, le inició la pasada administración estatal en su contra al dejar el cargo.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, César Duarte se comunicó a través del teléfono del Centro de Reinserción Social número 1 de Aquiles Serdán para detallar qué es lo que sucedió al momento de su arresto, el motivo por el cual ha sido presuntamente perseguido, así mismo, relató la forma de vivir en prisión y hasta tuvo oportunidad de hablar de su libro que ha comenzado a escribir tras las rejas.

Aún mantiene contacto constante con su familia, también amigos y políticos que lo visitan en prisión, y son quienes lo mantienen actualizado de las noticias principales al exterior, los movimientos y contexto político a nivel local y nacional, así como para revisar sus padecimientos médicos.

Recordó que una de las últimas apariciones que tuvo fue cuando lo captaron tomando un vuelo a los Estados Unidos, y dijo que ese día salió hacia aquella nación para ser intervenido para poder resolver una vértebra que se había estado expulsando y que requería una intervención de alta tecnología, pero también ese mismo día la Fiscalía General del Estado lo buscó para hacerlo comparecer ante un juez en Chihuahua.

“Hicimos una acta circunstancial ante un notario público dando fe precisamente que estaba operado ese día, que la cita que iba era imposible acudir y menos que la autoridad sabía de mi condición médica”, recuerda el exgobernador.

Dijo que la fiscalía en su momento anunció que había alrededor de 20 carpetas en su contra, sin embargo, recalcó que en realidad fueron 47, pero que muchas lograron solventarlas desde Estados Unidos, en la mesa de la Secretaría de Departamento de Estado del Departamento de Justicia y de la Corte Sur de la Florida y sus abogados intervinieron y estuvieron aportando información a las autoridades estadounidenses en donde resultó que no existía argumentación para tener una acusación formal.

SUS VIVENCIAS EN UN LIBRO

Con el tiempo que le brinda la cárcel, Duarte ha comenzado a redactar un libro autobiográfico, desde antes de que fuera gobernador de Chihuahua, en el que espera plasmar lo malo y lo bueno que le ha dejado la cárcel, así como las traiciones políticas, los contextos en Chihuahua e historias más que no han sido reveladas.

Aunque no tiene aún el nombre de este próximo libro, sí adelantó a El Heraldo de Chihuahua que está contemplando historias del estado de Chihuahua, como las del propio Francisco Villa, su paso por la administración pública, así como lo que vive actualmente en prisión y lo que dice está por llegar al futuro.

“Estoy escribiendo un libro y una memoria de todo lo que me ha tocado vivir en esta tierra extraordinaria de Chihuahua, pues digamos que desde Pancho Villa, y lo que será los próximos años, ojalá y le sirva a la gente porque Chihuahua ha sido un estado que ha marcado en la república los tiempos y ha estado presente”, comentó.

Dijo que no ha habido oportunidad de que Chihuahua tenga una clase política unida, que por lo general la clase política se convierte en caníbal de sus propios actores y no han podido construir una plataforma que le permita al estado una representación mucho más sólida para responderle a los problemas profundos que tiene Chihuahua.

“Estoy bien enterado de todo lo que ocurre dentro y fuera, tengo una pequeña pantalla de televisión —en el reglamento está establecido que puedo tener una—, es donde tengo acceso a enterarme, así como las visitas de mis amigos y familiares”, compartió.

Su estancia en prisión no le permite realizar otra actividad más que caminar por dos horas en el patio del Cereso 1, ya que por su condición de salud no puede practicar ningún deporte.

“Afortunadamente, a partir de la rehabilitación, estoy caminando de nuevo, camino dos horas diarias, es el único ejercicio que puedo, no puedo alterar el corazón, me preparo yo mismo mis alimentos, me hago desde unos chilaquiles hasta un omelet o un pescadito a la plancha o como se puede lo que consigo y lo que se puede, a veces, me permiten los nutriólogos introducir algún producto sin cocinar. Lo que hago aparte es leer bastante y estoy escribiendo mi libro” mencionó.

El exgobernador asegura que desde el día siguiente que terminó el gobierno no extrañó nada, ni la suburban, ni el helicóptero, ni la guardia de seguridad, “yo no extrañé nada, porque yo he sido una persona que así como llegué a la presidencia de la Cámara de los Diputados, como llegué a titular del Poder Legislativo Federal de la República, al día siguiente que dejé de serlo a otra cosa mariposa, he visto gente que sufre, casi se muere porque se le acaban los cargos, y le doy vuelta a la página y agarro vuelo”.

SOBRE BEATRIZ PAREDES

Duarte fue informado de la visita de la senadora Beatriz Paredes a la ciudad de Chihuahua el pasado viernes 16 de junio, cuando se “destapó” para ser posible candidata por la coalición Va Por México. El exmandatario comentó que le hubiera gustado dar un abrazo y compartir tiempo con su amiga Paredes.

“Quiero darle un beso, merece sin duda todas las consideraciones, es una mujer solidaria, una mujer con una claridad de los problemas de país, habla de los problemas, no está en la grilla de la matraca del viva, viva, es una mujer respetada por la clase económica de este país” comentó.

Asimismo dijo que Beatriz Paredes se ha hecho notar por sus convicciones y por su claridad en el rumbo del país, en la modernización que merece y por otra parte está ampliamente identificada con las bases campesinas y las clases sociales más bajas del país, según lo argumenta el exmandatario.

Al finalizar la entrevista, pidió a las autoridades judiciales que la próxima audiencia que tenga sea abierta a los medios de comunicación, “quiero una audiencia donde se ventilen las verdades, donde se puedan captar fotografías y videos, porque no tengo nada que ocultar, estamos al revés, los jueces quieren ocultar lo que hacen, meten 10 mil rayas y anuncios para que no se vean las figuras, (...) necesito en el juicio oral una audiencia abierta, donde se ventilen todos los detalles de mis acusaciones y mi defensa, esto será el próximo 26 de junio” finalizó.

Finalmente, reconoció que las nuevas autoridades han sido más sensibles con el tema de su salud y más estrictos con la seguridad, por lo que agradece el trato y la atención que ha recibido para resolver las diferentes cuestiones médicas que padece, como del corazón, columna y vértebras.