Había un plan para asesinarme dentro del Cereso: César D.

El exgobernador César Horacio D.J. denunció que tuvo conocimiento de la existencia de un plan para asesinarlo dentro del Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, y responsabilizó al Tribunal Superior de Justicia por lo que le pueda ocurrir estando dentro de ese centro penitenciario.

Te puede interesar: Pide Ministerio Público otro año de prisión preventiva contra César D.

Durante el desarrollo de la audiencia de modificación de medidas cautelares, César D.J. pidió hacer uso de la palabra, y sentenció que actualmente el Ministerio Público no quiere llegar al juicio oral y se encuentran utilizando todo tipo de mecanismos para alargar el proceso.

“Por una parte no quieren llegar a juicio y no reconocen que estoy enfermo y veo el desdén con lo que el Ministerio Público desconoce el derecho humano a la libertad”, dijo.

Chihuahua Una vergüenza mendigarle a Fiscalía que acepten que estoy enfermo: César D.

El exmandatario, aseguró que se ha convertido en un preso político al que sólo buscan mantener en prisión pagando por cosas que no le han podido comprobar; reiteró que durante la administración de Javier Corral se tenía un plan para matarlo al interior del Cereso.

El imputado recordó que personajes como Lázaro López y Antonio Tarín, fueron víctimas de la persecución política, por lo que no sería la primera vez que la vida de alguien pueda perderse por ese proceso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, recordó que el exfiscal Francisco G.A, a quien se le ha acreditado actos de tortura, así como el exsecretario de Salud, Eduardo F.H. quien es acusado de desviar más de 400 millones de pesos, obtuvieron su libertad en un breve tiempo.

“¿A mí no me dejan libre porque no soy panista? Cuestionó el ex priista a la juez de control Delia Valentina Meléndez.