Aumentos salariales perjudican a los trabajadores y generan mayor inflación: Coparmex

Héctor Iracheta Lara, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que los aumentos salariales están generando más un perjuicio que un bien a los trabajadores, pues explicó que el aumento del dinero en circulación es mayor a la producción de bienes y servicios, lo cual provoca inflación y por ende que se reduzca el poder de compra.

El presidente del sindicato patronal advirtió que se está repartiendo riqueza que no se ha creado, pues expuso que el dinero en circulación ha crecido en tres billones de pesos, dado que el salario mínimo aumentó más del cien por ciento en el último quinquenio.

Te puede interesar: Cómo sabes cuál es el sueldo con el que estás registrado en el IMSS

“Todo ese crecimiento que hay de dinero, la gente lo trae para adquirir productos. Pero resulta que no estamos produciendo. Te pongo el ejemplo del campo: hay menos elotes, menos tomates, menos cebollas… son los productos que más alto ha crecido su valor, es decir, la inflación es muy alta en los productos de primera necesidad”, ilustró.

Iracheta Lara afirmó incluso que la inflación de dos dígitos es visible en los productos de la canasta básica, por lo que los consumidores tienen que llevar “carretillas de dinero” para comprar como antes la misma cantidad de leche, verduras y otros alimentos.

Recordó que hace cuatro años advirtió que el crecimiento del salario perjudicaría al trabajador porque el país no está produciendo riqueza.

“Entonces, varios de los productos que ya nos comemos y que ya nos vestimos los estamos importando, porque no estamos produciendo. Los mismos trabajadores se van fuera del país a crear riqueza. Nos llega esa misma riqueza, vía remesas… hay mucho dinero circulando que no genera riqueza aquí, todo ese dinero genera inflación”, sostuvo Iracheta.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Además, mencionó que la inflación ha crecido en un treinta por ciento en los últimos cinco años, mientras que los precios de los productos de primera necesidad han aumentado en un sesenta por ciento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Expuso también que son distintos los factores por los que no hay producción de bienes y servicios en el país: el cambio climático, la falta de agua, la inseguridad en el Estado de derecho para crear inversión y falta de infraestructura para que puedan establecerse nuevas empresas.

Finanzas Ley 97 del IMSS: A qué edad puedo tramitar mi pensión

“Es decir, no hay carreteras, no hay ferrocarril, no hay aeropuertos, no hay energía eléctrica, y eso impide el crecimiento en cuanto a lo que es la inversión; y si no hay crecimiento ni inversión en fierros, en ladrillos, en tecnología, no hay empleos. Y los pocos empleos que hay es precarizando el ingreso”, explicó.

Finalmente, señaló que parte de la responsabilidad de esa falta de crecimiento es del gobierno, que debe encargarse de generar un ambiente propicio a la inversión.