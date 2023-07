A semanas del incremento, camiones siguen circulando con infracciones y adeudos

Ya han pasado varias semanas desde que se anunció el plazo para la renovación de la flotilla de camiones urbanos, sin embargo, no se ha renovado el total de las unidades, y en cambio las unidades permanecen circulando aún con más de 10 años de antigüedad, adeudos importantes por infracciones como no cumplir la última vuelta del servicio.

Varias de las unidades que siguen circulando en las calles de Chihuahua tienen adeudos de hasta 90 mil pesos, con carencias higiénicas y mecánicas, además de hacer múltiples omisiones en la ley que regula el uso de estas unidades.

Se realizó una revisión en el centro de la ciudad, donde se detectaron unidades que circulan fuera de la Ley de Transporte del Estado, la cual impide que las unidades con antigüedad mayor de 10 años preste servicio en la ciudad.

Ciudadanos que comenzaron a levantar la voz por su inconformidad ante el aumente de la tarifa de los camiones urbanos y aún ya a dos meses de desde entonces no se ha visto un gran cambio en las rutas de la ciudad.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La usuaria Paola esperaba el camión Tarahumara inverso, apenas tenían 10 minutos esperando la unidad, sin embargo, comentaron que han llegado a esperar hasta 30 minutos. La ciudadana comenta molesta que no está de acuerdo con que se subiera la tarifa de paga en los camiones, ya que las unidades no solo siguen siendo viejas, sino que tardan mucho en pasar y cortan la ruta muy temprano, cuando hay personas que en el centro de la ciudad salen de sus trabajos después de las 19:00 horas y los camiones no levantan más gente.

La ruta del Tec Industrial con placa A74409B, es modelo 2018 y tiene dos infracciones por servicio, lo que implica que pudo haber tenido problemas con los pasajeros o que se cortó temprano, que según testimonios de varios usuarios es común que se corte temprano.

Según Guadalupe Maldonado, un usuario de la ruta dice que es común que espere en la parada del camión más de media hora, en especial en fines de semana y días festivos, en su colonia tiene opción de tomar otras rutas, sin embargo, el Tec ll industrial es la que lo deja donde necesita. El señor Guadalupe también mencionaba que algunas de las unidades se ven viejas y sucias.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Hay rutas como la de Jardines de oriente con placa A74448B, que tienen infracciones por accidentes viales, que es una de las condiciones importantes que los concesionarios acordaron, es que las unidades circulantes debían estar libres de infracciones.

Una parte importante de los camiones circulando en la ciudad son de años recientes, como el Jardín de oriente es del 2019, sin embargo, hay otros que traspasan la antigüedad mayor de 10 años, como es el caso de una ruta de Riberas de Sacramento Inverso.

La unidad con placa 755496B es de modelo 2005 y tienen un adeudo total de 34 mil 078 pesos, dos de las infracciones son por servicio y por las condiciones del vehículo, en la descripción informan que la unidad está en malas condiciones mecánicas. Así como en el servicio, se infracciono a la unidad debido a manejo por el carril indebido, se brincó boyas y realizo desplazamiento indebido. Los datos son en base a la página de Adeudo Vehicular de la Secretaría de Hacienda.

En el mismo ámbito una ruta de Ramiro Valles con placa 756694B, aunque cumple con la antigüedad de unidad requerida, tiene uno de los adeudos más grandes en esta lista, con una cantidad de 99 mil 866 pesos. Sus infracciones van desde no llevar su gafete de identificación hasta la utilización de aparatos electrónicos mientras conduce.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Con un adeudo de 12 mil 165 pesos por infracciones de servicio y de higiene, la ruta del Tec ll Colon con placa A74776B, acierta en la limpieza de la unidad y la antigüedad siendo modelo 2018, sin embargo, al igual que su ruta paralela, en la colonia industrial los vecinos se han quejado de lo temprano que se corta la unidad y lo mucho que tarda en pasar los días feriados. La estudiante de preparatoria Eva Regina, informo que suelen salirse de su ruta y no da vuelta en la colonia donde debería provocando que se le haga tarde para la escuela.

Otro usuario comento que la ruta del Nombre de Dios tarda mucho en pasar, incluso han comentado los mismos camioneros que solo tienen dos unidades en cada ruta. Minerva, acompañada de su hijo esperaba la ruta que la llevaría a su casa, tenían en la espera 10 minutos esperando que no fuera como otros días cuando tienen que esperar más de una hora en que llegue.

Por otra parte, Minerva comentó que no estaría tan molesta con el aumento en la tarifa del camión si no fuera por lo tardado de las rutas, informo que hay días en los que ha tenido que esperar hasta tres horas en que llegara una unidad. Pide que se solucione el problema, pues de igual forma suelen cortarse antes de tiempo.